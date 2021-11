Fredericton a contribué aux problèmes financiers de régimes de pensions du SCFP

L'arbitre en relations de travail Elizabeth MacPherson, qui est reconnue à l’échelle nationale, a rendu la décision en question le 28 juin. Selon elle, le gouvernement a manqué à son devoir de financer adéquatement le régime de pension des membres de la section locale 1253 pendant des années. Cette section du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique représente quelque 1900 chauffeurs d’autobus scolaires, concierges d’école et préposés à l’entretien et aux réparations.

Cela a contribué à creuser le déficit de ce régime de retraite, qui était estimé à 69,2 millions de dollars lors de sa plus récente évaluation actuarielle, qui remonte au 1er janvier 2018.

Dans sa décision, l’arbitre MacPherson a ordonné au gouvernement de commencer à y verser 5,5 millions de dollars par année dans le cadre d’un plan de renflouement sur 15 ans.

Elizabeth MacPherson a jugé que l’employeur dans ce cas a rompu la convention collective en ne versant pas dans le régime les sommes nécessaires pour corriger le déficit.

Elizabeth MacPherson est une ancienne présidente du Conseil canadien des relations industrielles, où elle a été nommée en 2007 par l’ancien gouvernement de Stephen Harper.

L'arbitre a noté que le versement annuel de 5,5 millions de dollars était basé sur l’évaluation actuarielle de 2018 et qu’il faudra peut-être réviser cette somme lorsque l’évaluation actuarielle de 2021 sera terminée.

Elizabeth MacPherson, qui exerce maintenant en pratique privée en Ontario, a été choisie par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique pour régler un grief déposé par le Syndicat en 2018.

Un autre grief reste à régler

Un deuxième grief presque identique, cette fois déposé par la section 2745 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , qui représente le personnel administratif des écoles, soutient aussi que le gouvernement a manqué à son devoir de verser des millions de dollars dans son régime de retraite.

Les procédures de règlement du deuxième grief sont prévues pour l’an prochain.

Blaine Higgs a critiqué le mauvais état financier des deux régimes de retraite en question. Il s’agit de deux des trois derniers régimes à prestations déterminées des employés du gouvernement. Le troisième est celui des juges de la Cour provinciale.

Selon le président du SCFP au Nouveau-Brunswick, Stephen Drost, les membres des sections locales 2745 et 1253 ont cotisé à leur régime de retraite respectif comme ils devaient le faire et ils ne sont pas responsables du déficit financier. Photo : CBC/Jacques Poitras

Les régimes de retraite à prestations déterminées garantissent le revenu de retraite des prestataires. Même si les employés et l’employeur financent tous deux ces régimes de retraite, l’employeur est le seul responsable de tout manque à gagner.

Les sections syndicales des employés du gouvernement sont majoritairement passées en 2014 à un régime de retraite à prestations ciblées . Mais un énoncé particulier dans les ententes collectives des deux sections locales du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique a empêché le gouvernement de transformer ces deux régimes de retraite.

Des employés parmi les moins rémunérés

Les deux régimes de retraite concernent des employés qui figurent parmi les moins bien rémunérés par le gouvernement.

Selon les plus récents états financiers du Nouveau-Brunswick, les membres des deux sections syndicales gagnent en moyenne un peu moins de 36 000 $ par année. Les retraités de la section locale 2745 touchent une pension annuelle moyenne de 8724 $. La pension moyenne des retraités de la section locale 1253 s’élève à 11 979 $.

Ces retraités ne roulent pas sur l’or, souligne la présidente de la section locale 2745, Theresa McAllister.

La présidente de la section locale 2745 du SCFP, Theresa McAllister, et la présidente de la section locale 1253, Iris Lloyd. Photo : Facebook/CUPE SCFP LOCAL 1253

Le gouvernement exerce une pression sur les deux sections locales du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique pour qu’elles renoncent à la forme actuelle de leur régime de retraite respectif afin qu’il n’ait plus à garantir leurs prestations de retraite. Le gouvernement juge que ces régimes de pension sont insoutenables.

Le premier ministre Higgs a expliqué à l’Assemblée législative la semaine dernière qu’obtenir des changements aux deux régimes de retraite est un but fondamental de son gouvernement dans le conflit de travail actuel qui l’oppose à plusieurs sections locales du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

C’est l’une des impasses des négociations avec le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , a souligné M. Higgs.

Un déficit en partie accentué par le gouvernement

Les deux régimes de retraite ont un important déficit. Selon l’arbitre Elizabeth MacPherson, le déficit dans le cas du régime de retraite de la section locale 1253 est en grande partie accentué par le gouvernement puisqu’il a unilatéralement cessé d’y verser les cotisations d’équilibre qu’il devait payer pour le financer adéquatement.

Les cotisations d’équilibre sont courantes dans le cas de régimes de retraite à prestations déterminées, indique Mme MacPherson.

Selon Iris Lloyd, présidente de la section locale 1253, les preuves présentées à l’arbitre MacPherson démontrent que le déficit est apparu lors de la crise financière mondiale de 2008. Le gouvernement a alors commencé à y verser des cotisations d’équilibre, mais il a soudainement cessé en 2013.

Blaine Higgs était ministre des Finances à ce moment. L’arrêt du versement des cotisations d’équilibre a entraîné le régime de retraite dans un gouffre financier dont il n’arrive pas à sortir.

Le premier ministre Blaine Higgs affirme que la décision rendue par une arbitre selon laquelle le gouvernement doit 69,2 millions dollars au régime de retraite de la section locale 1253 du SCFP n’est pas la raison pour laquelle il tient à modifier ce régime de retraite (archives). Photo : CBC

L’ancien gouvernement libéral de Brian Gallant a versé une cotisation d’équilibre rétroactive de 10,1 millions de dollars en 2018 dans l’espoir de le renflouer, mais il demeure déficitaire.

Selon Iris Lloyd, Blaine Higgs a décidé en 2013 de cesser de verser dans ce régime de retraite les cotisations d’équilibre. Elle dit que le syndicat a pu prouver qu’il a volontairement sous-financé le régime de retraite de 69,2 millions de dollars.

Dans sa décision, Elizabeth MacPherson explique qu’il s’agit d’un régime de retraite négocié collectivement et que par conséquent l’employeur ne pouvait pas ignorer ou modifier des dispositions du régime ni agir unilatéralement. Tout changement à ce régime de retraite, y compris les obligations respectives des parties prenantes, doit être négocié par l’employeur et le syndicat.

Révision judiciaire de l’arbitrage

Le gouvernement a demandé une révision judiciaire de la décision rendue par l’arbitre Elizabeth MacPherson.

Interrogé lundi au sujet des conclusions de l'arbitre, le premier ministre Blaine Higgs est resté vague, ne précisant à qui revient la faute pour le mauvais état financier des deux régimes de retraite.

Il a expliqué que tout le monde peut avoir sa propre vision des choses sur la question du financement adéquat ou non des régimes de retraite. Mais je ne suis pas un actuaire , a-t-il souligné.

Il a aussi nié catégoriquement que sa volonté de modifier les régimes de retraite a pour but d’échapper à l’ordonnance de l'arbitre d’y verser 5,5 millions de dollars par année pendant 15 ans. Absolument pas , a-t-il déclaré.

Le syndicat et l’opposition proposent d’écarter les pensions des négociations

Selon le chef intérimaire de l’opposition, Roger Melanson, il est important de prendre en considération que l’enjeu des régimes de retraite est présentement devant les tribunaux.

Le gouvernement devrait mettre ça de côté, s’entendre sur l’aspect salarial et le conflit [serait] terminé , affirme Roger Melanson au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Roger Melanson est le chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

Le porte-parole du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Simon Ouellette, déplore aussi que la province n’accepte pas de laisser aux tribunaux la décision sur cette question.

C’est là qu’il veut faire échouer toute l’entente et c’est dommage parce que nous on est là pour améliorer les salaires de tout le monde, protéger les petits [régimes] de pension qu’ils ont et ne pas les détruire, les transformer ou nier ce qui leur est dû depuis 10 ans , affirme Simon Ouellette.

Il ajoute que si le régime de retraite actuel peut encore être amélioré, il est mieux qu’un régime à risques partagés.

C’est une manière d’éviter de faire ces paiements de 69 millions de dollars , pense Simon Ouellette.

Selon lui, le syndicat pourrait envisager de présenter la plus récente offre salariale du gouvernement à ses membres si la question des pensions est écartée ou reportée à une prochaine ronde de négociations.