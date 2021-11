Des pistes de solutions pour doper le taux de participation aux élections municipales

Les élections municipales de dimanche ont été très peu populaires à l'échelle provinciale. À Trois-Rivières par exemple, deux citoyens sur trois se sont abstenus de voter et cette proportion est encore plus grande à Laval. Que peut-on faire pour stimuler l’intérêt de la population pour ce scrutin et doper le taux de participation? Radio-Canada a posé la question à des spécialistes.