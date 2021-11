Des secteurs de l’Estrie de retour en « zone rouge »

Même si les codes de couleur ne sont plus utilisés par la santé publique, quatre secteurs de l’Estrie se retrouvent dans le « rouge » en raison de la hausse d'infections de COVID-19.

Les secteurs de Sherbrooke, des Sources, du Granit et du Haut-Saint-François connaissent une flambée de cas.

Le vaccin n'est pas une armure étanche, même si c’est très bon. Ce sont des [personnes] non vaccinées qui sont infectées. Le variant Delta est doublement plus transmissible que le virus d’origine , explique le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier. Ne pas être vacciné augmente de dix fois les probabilités de faire la maladie.

Il estime par ailleurs qu’il y a encore un bon coup de barre à donner pour la vaccination. Les adolescents, entre autres, représentent une catégorie de gens où le taux de vaccination est plus faible et où les cas sont plus nombreux. À preuve, rappelle le Dr Poirier : l'éclosion à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, à East Angus.

Au secondaire, c’est dans la catégorie la moins bien vaccinée. Au primaire, les élèves ne sont pas encore vaccinés. Nous espérons pouvoir le faire avant Noël autant que faire se peut. Une vaccination à 75 % dans une grosse polyvalente fait en sorte qu’il reste encore beaucoup de personnes qui peuvent être infectées , constate-t-il.

Nous n'avons pas de félicitations à donner. Nous avons de bons taux de vaccination, mais on pourrait être meilleurs. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Même s'il souligne que les mesures sanitaires sont un bon moyen de protection, et invite la population à poursuivre les efforts, il espère que les gens cesseront d'être hésitants quant à la vaccination.

J'espère que les gens constatent qu'il y a moins de complications, de soins intensifs et d’hospitalisation une fois qu’ils sont vaccinés. Il faut continuer , assure le directeur de la santé publique en Estrie.

La troisième dose presque terminée pour les aînés

L'administration de la troisième dose aux aînés dans les résidences privées et les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée est pratiquement terminée, selon le Dr Poirier. Une troisième dose pourrait être bientôt disponible à d'autres tranches de la population.

Il va y avoir des recommandations pour certains groupes d’âge , indique-t-il.

Le Dr Poirier lance aussi un appel à la contribution des Estriens pour venir aider dans le réseau de la santé. Du personnel supplémentaire sera nécessaire pour poursuivre le dépistage et la vaccination, d'autant plus que la vaccination des 5-11 ans devrait s'amorcer d'ici peu.