Un bracelet électronique aurait pu sauver Marylène Levesque

Elle recommande que le dispositif soit considéré comme partie intégrante du plan correctionnel de tout délinquant qui est remis en liberté après une peine de prison pour homicide dans un contexte de violence conjugale .

À la suite du meurtre de Marylène Levesque, Service correctionnel Canada et la Commission des libérations conditionnelles avaient procédé à un examen de leurs pratiques et adopté une série de mesures pour assurer un meilleur suivi des délinquants.

Toutefois, la coroner juge que c'est insuffisant et qu'il faut aussi revoir le plan correctionnel du meurtrier, Eustachio Gallese, afin d'identifier les éléments qui ont pu mener à sa déresponsabilisation.

Cela pourrait permettre d'éviter qu'un autre drame similaire ne survienne.

Est-ce qu'il y avait vraiment des acquis? Est-ce qu'il avait compris ses facteurs de risques? Il faut vraiment s'assurer qu'on a une offre de services qui va faire en sorte que les comportements violents sont abandonnés , a souligné la coroner en entrevue à l'émission Première heure.

Un échec retentissant

Dans son rapport, la coroner Gamache avance que le plan complet d’intervention correctionnel préparé pour ce délinquant est un échec retentissant .

Le meurtre de Marylène Levesque est survenu moins d’un an après qu’il eut obtenu sa semi-liberté conditionnelle.

La jeune femme de 22 ans a été tuée le 22 janvier 2020 dans une chambre d’hôtel du chemin Saint-Louis.

À ce moment, Eustachio Gallese était en semi-liberté pour le meurtre de son ex-conjointe en 2004. Son agente lui avait permis de fréquenter les salons de massage érotiques à raison d’une fois par mois, mais il s’y rendait en vérité, selon l’enquête policière, jusqu’à trois fois par semaine.

Pourtant, Gallese était tenu de déclarer toutes ses fréquentations avec des femmes, ce qu'il n'a pas fait.

En septembre 2019, la Commission des libérations conditionnelles lui a interdit de fréquenter les salons de massage à des fins sexuelles.

Eustachio Gallese a contourné la règle et demandé à Marylène Levesque de continuer à le voir dans des hôtels de la région de Québec.

Gallese devait aussi respecter un couvre-feu entre 22 h et 8 h, sauf s'il participait à des réunions des Alcooliques anonymes et communiquer par téléphone le jour, aux trois heures, avec la maison de transition.

Le meurtre a eu lieu entre 19 h et 20 h 43. Eustachio Gallese a contacté la maison de transition le soir du meurtre en affirmant qu'il participait à une réunion des Alcooliques anonymes.

Le bracelet électronique avec géolocalisation aurait permis au moins d'identifier les mensonges et les subterfuges de ce monsieur-là pour agir avant qu'il ne soit trop tard , soutient la coroner.

Rapport bien accueilli

Le député conservateur Pierre-Paul Hus a vertement critiqué le travail de la Commission des libérations conditionnelles dans ce dossier dans le passé.

Il avait déposé une motion demandant à la Chambre des communes de condamner la Commission pour la libération de Gallese. Il demandait aussi que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale tienne des audiences concernant les procédures de la Commission, ce qui a été fait.

Il reçoit favorablement les recommandations de la coroner. Spécialement l'utilisation des bracelets électroniques. Compte tenu du manque de ressources sur le terrain, on croit que ça prend d'autres moyens pour assurer la sécurité des victimes , affirme-t-il.

À Québec, la ministre de la Sécurité publique attend les résultats d’une étude commandée en décembre 2020 sur le port du bracelet électronique pour les ex-conjoints reconnus coupables de crimes violents.

Le rapport doit être déposé d’ici la fin de l’année, mais elle Geneviève Guilbault admet d’entrée de jeu qu’elle a un biais favorable pour une meilleure surveillance.

L'utilisation du bracelet, ça fait partie d'une collection de mesures. [...] Il ne faut pas penser non plus que ce sera un miracle. Mais ça peut certainement être une mesure très intéressante. Quand on regarde les autres pays qui l'ont adopté, il y a eu des bienfaits , note la ministre.

Les derniers moments de Marylène

En janvier 2020, quelques jours avant le meurtre, sentant que Marylène Levesque se détachait de lui, Eustachio Gallese se procure un couteau. Le 22 janvier, vers 17 h 45, il rejoint Marylène Levesque au restaurant de l’hôtel.

Ils montent à la chambre quelques instants plus tard et c’est à ce moment que l’accusé saisit son arme et exécute son plan. Il poignarde la victime au cœur et à l’abdomen. L’autopsie a révélé la présence de 57 plaies sur son corps.

Eustachio Gallese ira avouer son crime quelques heures plus tard aux policiers de la centrale Victoria. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

Proche sous le choc

Une amie de Marylène Levesque, Claudia Boivin, se dit sous le choc et consternée après avoir lu le contenu du rapport.

Quand j’ai lu le rapport, j’ai pleuré pendant les 48 heures qui ont suivi. Comment un groupe de personnes a pu prendre de telles décisions sans s’excuser, sans exprimer des remords? C'est décevant, c’est horrible de lire le récit du meurtre de sa meilleure amie , lance-t-elle.

Le rapport de la coroner révèle aussi que Marylène Levesque n’a jamais été informée des antécédents en matière de violence conjugale de Gallese. Les ressources médicales qu’il a consultées alors qu’il se sentait en détresse, avant de commettre son crime, ne connaissaient pas non plus la gravité de son crime passé.