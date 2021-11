Retour de la 4e vague de COVID-19 en Ontario, selon des experts

Les cas de COVID-19 sont à nouveau à la hausse en Ontario, une tendance que les experts attribuent au temps plus frais, à la levée des limites de capacité à l'intérieur et à un relâchement de la discipline chez les citoyens.

À la lumière de cette recrudescence du nombre de cas, certaines régions ont décidé de modifier les règles en vigueur. Or, la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, affirme que le gouvernement n'envisage pas d'imposer de nouvelles mesures sanitaires à toute la province.

Une moyenne en hausse

Selon le directeur du groupe, le Dr Peter Jüni, la moyenne de nouvelles infections sur 7 jours est passée de 362 à 476 il y a une semaine, marquant la fin d'un long plateau qui a commencé en juillet.

Nous sommes assurément sortis de la phase de lune de miel et de retour dans la quatrième vague , explique-t-il.

Les Ontariens ont commencé à baisser la garde à la lumière des assouplissements et de la couverture vaccinale élevée dans la province, pense le professeur Peter Jüni. Photo : Radio-Canada / CBC News

Il affirme que le nombre de cas a recommencé à augmenter à la mi-octobre, lorsque la province a levé les limites de capacité des lieux sportifs, puis celles des restaurants.

Le Dr Jüni ajoute qu'avec le temps frais, les rassemblements ont principalement lieu à l'intérieur et la population prend moins de précautions à la lumière de l'assouplissement des restrictions sanitaires.

L'Ontario enregistrait 480 nouveaux cas et 2 morts liés à la maladie lundi.

Des millions d'Ontariens ont été vaccinés contre le virus au cours de l'été, rappelle le Dr Jüni, et le comportement des citoyens est resté à un niveau constant, entraînant une baisse des infections à l'automne.

Plus de 85 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu deux doses de vaccin, bien qu'il y ait des variations selon les tranches d'âge et les régions.

Les nouveaux cas ont effectivement été plus élevés chez les jeunes, qui ont des taux de vaccination légèrement inférieurs. Et le récent pic a frappé certaines régions plus durement que d'autres.

Des régions resserrent leurs mesures

En raison d'un nombre record d'éclosions et d'une vague alarmante qui n'est pas liée à un facteur particulier, la santé publique de la région de Sudbury a annoncé lundi qu'elle réintroduirait des limites de capacité, exigerait le masque lors d'événements publics organisés et demanderait une preuve vaccinale lors d'activités sportives pour les jeunes.

Le nombre de cas quotidiens a aussi doublé dans la région de Waterloo.

Les personnes non vaccinées sont les plus touchées et les regroupements lors d'événements sociaux privés avec peu de mesures sanitaires sont un facteur qui a contribué à cette hausse des contaminations, selon la Dre Hsiu-Li Wang, médecin hygiéniste en chef de Waterloo.

C'est un rappel que le variant Delta se propage rapidement lorsqu'il en a l'occasion, et qu'il est primordial de se faire vacciner et de continuer à pratiquer des précautions de santé publique dans nos interactions avec les autres , a-t-elle ajouté.

Selon Barry Pakes, professeur en santé publique de l'Université de Toronto, la situation est préoccupante. Photo : Radio-Canada

Le professeur de santé publique Barry Pakes, de l'Université de Toronto, estime que la tendance est préoccupante, mais qu'elle n'est pas dramatique pour le moment.

Selon lui, les cas de COVID-19 seront encore plus élevés le mois prochain lorsque les gens commenceront à se rassembler pour les fêtes.

L'approbation prochaine de la vaccination pour les jeunes enfants et les doses de rappel éventuelles pour plus de personnes pourraient aider à maîtriser la situation pendant les Fêtes et après, selon Barry Pakes.

Il faudrait par ailleurs que ceux qui ne sont pas encore vaccinés contre le virus le fassent avant les rassemblements des Fêtes, ajoute le professeur.

Selon le Dr Peter Jüni, la réintroduction des limites de capacité pourrait aider.

Il conseille aux Ontariens d'éviter les foules, de porter des masques à l'intérieur et de travailler à domicile si possible.

Il n'y a absolument aucune raison de paniquer , dit-il. Notre destin est entre nos mains , poursuit le Dr Jüni.

À l'échelle régionale

Mme Elliott a déclaré que si des restrictions sont réintroduites, ce sera par région et très probablement sous la direction des médecins hygiénistes locaux.

Elle a souligné la décision du médecin chef de Sudbury de réintroduire des limites de capacité et d'autres mesures en réponse à une augmentation importante des cas, et a déclaré que la province adoptera une approche locale pour le reste de la province également.

Avec les informations de La Presse canadienne