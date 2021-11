C’est le temps de penser aux réservations de l’été 2022 dans les SÉPAQ

Que les campeurs se le tiennent pour dit: il sera bientôt possible d'effectuer ses réservations en vue de l'été 2022, auprès de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Et le secteur Franceville du parc national du Mont-Mégantic offrira de nouveaux emplacements.

Les personnes qui souhaitent réserver leurs emplacements de camping et de prêt-à-camper dans les parcs nationaux et les établissements touristiques de la Sépaq pourront le faire les 13 et 14 novembre prochains.

Logo de la Sépaq Photo : Radio-Canada

Ce sont 150 nouveaux sites, répartis dans trois parcs nationaux, seront offerts.

Outre les emplacements du secteur Franceville, les plaisanciers pourront découvrir de nouveaux emplacements dans le parc national de la Pointe-Taillon et dans le parc national de la Jacques-Cartier.