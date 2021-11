Violence conjugale : les propos d’un juge créent une controverse

Jeudi dernier, Steven Bragg a été condamné à la prison à vie pour le meurtre non prémédité de Victoria Head, 36 ans, résidente de Saint-Jean. Il sera admissible à une libération conditionnelle dans 10 ans.

En rendant sa décision, Donald Burrage, juge à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré que Steven Bragg éprouvait extrêmement des remords et qu’il était désolé.

Il y a des moments, heureusement rares, où des personnes généralement bonnes font des gestes terribles. C’était l’un de ces moments , a ajouté le juge.

La famille de Victoria Head a rapidement condamné ces propos, et elle n’est pas la seule.

Selon la coordonnatrice du Conseil sur le statut de la femme de Saint-Jean, Bridget Clarke, les propos du juge étaient déraisonnables. Elle dit qu’ils contribuent à un discours omniprésent qui déshumanise les victimes de la violence fondée sur le genre et qui réduit la portée du taux élevé de violence dans la province.

Bridget Clarke, coordonnatrice du Conseil sur le statut de la femme de Saint-Jean, dénonce les propos du juge. Photo : CBC

Bridget Clarke estime que les juges peuvent influencer le discours de la société sur des enjeux comme celui de la violence fondée sur le genre. Elle qualifie de négligents les propos du juge Burrage. Elle croit que des personnes d’un genre marginalisé peuvent les interpréter comme étant une preuve que le système de justice considère les victimes de violence fondée sur le genre comme des dommages collatéraux.

Il faut plus de sensibilisation, selon des intervenantes

La présidente du Conseil consultatif sur le statut de la femme de Terre-Neuve-et-Labrador, Paula Sheppard, recommande que les avocats reçoivent une formation complète en matière de violence conjugale, entre autres, avant d’être nommés juges.

Les nouveaux juges, selon elle, seraient ainsi mieux outillés pour présider des causes de ce genre sans biais de culture patriarcale , dit-elle.

Selon Amnesty Cornelius, une coordonnatrice de l’organisme Thrive, qui offre du soutien à des personnes vulnérables dans la région de Saint-Jean, le juge Burrage a passé sous silence la perte de Victoria Head. Elle souligne qu’il n’a rien dit au sujet de sa résilience et des choses qu’elle a accomplies durant sa vie.

Mme Cornelius estime que le juge Burrage a raté une bonne occasion de sensibiliser la communauté et d'aborder franchement le fait, selon elle, que Victoria Head était aussi victime d'une société qui permet quotidiennement de telles tragédies. C’est inacceptable , dit-elle.

Cette cause est un exemple d’échec systématique , ajoute Amnesty Cornelius, particulièrement puisque la police a dit que Mme Head était une travailleuse du sexe.

Les travailleuses du sexe sont plus vulnérables à la violence et elles ont absolument besoin d’un meilleur appui, de sécurité et de protection dans le cadre de leur travail, souligne Mme Cornelius.

La famille de Victoria Head a toutefois soutenu qu’elle n'était pas une travailleuse du sexe.