Omar El Akkad remporte le prix Giller pour son roman What Strange Paradise

M. El Akkad est un journaliste et un auteur canadien qui vit actuellement à Portland, en Oregon. Il est également l'auteur du roman American War.

What Strange Paradise est un roman qui raconte la crise mondiale des réfugiés à travers les yeux d'un enfant. Amir, âgé de 9 ans, est le seul survivant d'un bateau rempli de réfugiés arrivant dans une petite nation insulaire. Il se retrouve avec une adolescente nommée Vanna, qui vit sur l'île. Même s'ils ne partagent ni la même langue ni la même culture, Vanna est déterminée à assurer la sécurité d'Amir. What Strange Paradise raconte à la fois leurs histoires et la manière dont ils sont parvenus à ce moment, tout en posant les questions comment en sommes-nous arrivés là? et qu'allons-nous faire? .

C'est une fable réinterprétée. C'est l'histoire de Peter Pan inversée et refondue comme l'histoire d'un enfant réfugié contemporain , a déclaré M. El Akkad dans une entrevue avec CBC Books.

Le jury de 2021, composé de cinq personnes, était présidé par l'écrivaine canadienne Zalika Reid-Benta et comprenait également les écrivains canadiens Megan Gail Coles et Joshua Whitehead, l'écrivain malaisien Tash Aw et l'écrivain américain Joshua Ferris.

Le jury a lu 132 livres et a établi une première liste de 12 livres candidats, puis l’a réduite à 5 livres.

Le gala télévisé de cette année à Toronto, coanimé par la poétesse Rupi Kaur et l'acteur Paul Sun-Hyung Lee, a été marqué par une performance musicale de Measha Brueggergosman Lee et du Denzal Sinclaire Quartet. L'événement de 2021 est revenu aux festivités habituelles en personne - les participants ayant été invités à présenter une preuve de vaccination et une pièce d'identité avec photo à l'entrée - après avoir organisé un événement en ligne en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

M. El Akkad s'est vu remettre le prix de 100 000 $ par Elana Rabinovitch, la fille de Jack Rabinovitch, et John Doig, vice-président exécutif et directeur du marketing de la Banque Scotia.

Jack Rabinovitch a fondé le prix en l'honneur de sa défunte épouse Doris Giller en 1994. M. Rabinovitch est décédé en 2017 à l'âge de 87 ans.

Par le passé, Souvankham Thammavongsa, avec How to Pronounce Knife, Esi Edugyan, pour Washington Black, et Half-Blood Blues, Margaret Atwood, pour Alias Grace, Ian Williams, pour Reproduction, et Alice Munro, pour Runaway, ont remporté le prix.

Avec les informations de CBC News