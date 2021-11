Selon Environnement Canada, une tornade a bien frappé l’UBC samedi

D'après un résumé météorologique publié lundi par Environnement Canada, une tornade s'est produite sur le campus Point Grey de l'Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, samedi soir. Un phénomène qui n'avait plus été observé dans la métropole depuis plus de quatre décennies.

L'agence fédérale, qui avait prévu des conditions météorologiques instables, a lancé puis levé un avertissement de risque de tornade pour la région métropolitaine de Vancouver et la baie Howe, samedi en fin d'après-midi.

Il est désormais confirmé que la tornade a traversé le secteur samedi à 17 h 10. Elle a été particulièrement observée près du club de golf de l'université, signale l’agence, et des résidents ont également témoigné de la présence de grêle, de vent et de pluie à ce moment-là.

Environnement et Changement climatique Canada, en collaboration avec le Northern Tornadoes Project, a effectué un relevé des dommages causés par la tempête.

Un événement météorologique rare

D'après leurs conclusions préliminaires, les deux agences ont classé la tornade, qui a provoqué des chutes d'arbres, de lignes électriques et des dommages aux véhicules, dans la catégorie EF-0.

L'échelle Fujita améliorée, ou EF, est utilisée pour attribuer une catégorie à une tornade en fonction de la vitesse estimée du vent et des dommages qu'elle cause. Celles-ci et varient de EF-0 à EF-5.

Dans la région de Vancouver, seules sept tornades ont été signalées au cours des 70 dernières années, et il est extrêmement rare qu'une tornade se produise en novembre. Une citation de :Bobby Sekhon, météorologue, Environnement et Changement climatique Canada

L'échelle EF est un ensemble d'estimations de vent basées sur les dégâts. Elle utilise un indicateur appelé rafales de trois secondes , qui dans le cadre d’une classification EF-0 correspond à des vents compris entre 104 et 137 km/h.

Échelle de Fujita améliorée (EF) Échelle de Fujita améliorée (EF) Catégories de l’échelle EF Vitesse des vents selon l’échelle EF, arrondie aux 5 km/h près 0 90-130 1 135-175 2 180-220 3 225-265 4 270-310 5 315 ou plus

La rafale de 3 secondes ne correspond pas au même vent que dans les observations standard de surface, qui eux ont été enregistrés entre 100 et 110 km/h par des stations météorologiques d’Environnement Canada.

Bobby Sekhon, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada, a déclaré qu'il fallait les conditions parfaites pour que la tornade de samedi se forme.

Nous avions un creux froid de basse pression au large de la côte ouest de la Colombie-Britannique, a-t-il déclaré. Nous avions aussi de l'eau océanique relativement chaude, puis en ajoutant un peu de rotation dans l'atmosphère, les conditions étaient tout à fait réunies pour former cette tornade juste à l'ouest de l'aéroport, qui a finalement fait son chemin jusqu'à l'UBC.

Selon lui, il s'agit d'un événement météorologique assez rare .

M. Sekhon a déclaré que la dernière tornade qui a touché Vancouver remonte à 1967, bien qu'une tornade ait été enregistrée à Pitt Meadows en 1991.

Les résultats sont préliminaires et pourraient changer si d'autres données deviennent disponibles , indique l’agence, qui invite les personnes détenant des photos ou des vidéos de l'événement ou des dommages occasionnés à les transmettre à pacificstorm@ec.gc.ca ou sur Twitter à #BCMeteo.

Des vents forts attendus cette nuit et demain

Environnement Canada a également lancé trois avertissements de vent pour l'île de Vancouver et un bulletin météorologique spécial pour la région métropolitaine de Vancouver pour la nuit de lundi à mardi.

Pour les secteurs de Metro Vancouver et de la baie Howe, des vents forts en provenance du sud-est pourraient souffler avec des rafales jusqu'à 70 km/h, suivis de vents du sud-ouest à 40 km/h avec des rafales à 60 km/h.

Sur l’île de Vancouver, dès lundi soir et jusqu'au mardi, dans la région du grand Victoria et sur l'ensemble du littoral est, des vents du sud-est de 70 km/h avec des rafales à 90 km/h sont attendus.

Ces vents pourraient aussi toucher les communautés le long du détroit de Géorgie et du détroit de Haro, y compris le sud des îles Golf et la côte Sunshine.

Des risques de vents du sud-est à 80 km/h avec des rafales à 100 km/h sont également prévus pour le secteur ouest de l'île de Vancouver, y compris Tofino.

Selon l’agence, le système météorologique demeurera très intense mardi et ces conditions venteuses devraient se poursuivre.