Le procès d’un Lavallois… 17 ans après le meurtre de sa femme

L’enquête a donné du fil à retordre aux policiers de Laval qui ont procédé à l’arrestation de l’ex-restaurateur 15 ans après le meurtre, en 2019. Selon l’autopsie, la femme de 38 ans a reçu 30 coups par arme piquante et tranchante principalement au cou, au thorax et à l’abdomen.

Nadia Panarello était une femme très réservée et renfermée , selon sa mère Antonietta Zompa Panarello, 87 ans, le premier témoin entendu au procès, lundi, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Nadia Panarello n’avait que 16 ans lorsqu’elle a rencontré Ernesto Fera, son premier amour. Après leur mariage, les parents de la jeune femme leur ont offert 30 000 $.

Puis, Antonietta Zompa Panarello affirme avoir remis 150 000 $ à sa fille et son gendre, à leur demande, pour acheter une maison cossue rue Michel-Gamelin à Laval, en 2001.

Selon les documents judiciaires déposés à l’ouverture du procès, l’accusé et la victime avaient d’importants problèmes financiers. Trois mois avant le meurtre, ils avaient cessé de payer leur hypothèque. Le restaurant d’Ernesto Fera avait fait faillite deux ans auparavant et il avait des dettes personnelles de plus de 100 000 $.

Le 12 février 2004, Nadia Panarello, qui avait un baccalauréat en commerce et travaillait chez Future Electronics, ne s’est pas présentée au boulot.

Alerté, Ernesto Fera a communiqué avec sa belle-mère qui s’est rendue à la maison de sa fille.

Un bain de sang

J’ai pensé que quelque chose de mauvais était arrivé , se souvient Antonietta Zompa Panarello, qui témoigne en italien avec l’aide d’un interprète.

Dans la salle de bain de la chambre à coucher, elle a découvert le corps sans vie de sa fille de 38 ans dans une mare de sang. J’ai pris sa main gauche […] elle était très froide , décrit-elle.

J’ai crié très très fort , affirme l’octogénaire qui a ensuite composé le 911.

Sur l’enregistrement de l’appel entendu en salle d’audience, la femme, sous le choc, s’exprime avec difficulté. Un accident, ouf… j’ai trouvé ma fille, oh mamma mia!

La bague et le bracelet en diamants de la victime, d’une valeur de 30 000 $, avaient disparu et n’ont jamais été retrouvés.

Fera s’est rapproché de sa belle-famille

Aux funérailles de Nadia Panarello, Ernesto Fera pleurait beaucoup , selon la sœur de la victime, Catarina. Elle soutient qu’il avait insisté pour que sa femme ait un beau cercueil .

Dans les années suivantes, Ernesto Fera a habité dans le duplex d’Antonietta Zompa Panarello et fréquentait régulièrement sa belle-famille. On s’est rapprochés , a témoigné Catarina Panarello, au point où Ernesto Fera a assisté au mariage de ses fils en 2012 et 2018, un an avant son arrestation.

Fera affirme qu’un tueur est entré par le garage

Le 20 avril 2004, dans une déclaration remise à la compagnie L’Unique assurances générales, Ernesto Fera a déclaré avoir quitté sa maison avant sa femme, le matin du meurtre. Selon moi, l’individu qui a commis l’acte s’est tout simplement trompé de maison , écrit-il, affirmant que c’est la première fois que je suis victime d’un vol d’habitation .

Il note que les bijoux que sa femme portait n’ont pas été volés. Les bijoux qui ont été volés étaient dans la chambre, soit dans le bureau de madame , explique-t-il. Son hypothèse est que l’assassin aurait forcé la grande porte de garage pour entrer dans la demeure.

À date, il semble que la police n’a pas de suspect à ce jour , écrit-il.

En attente d’un héritage?

Au début des années 2000, Ernesto Fera a loué une Mercedes au fondateur des studios MELS, Michel Trudel, qui était un client régulier de son restaurant.

Appelé à témoigner, M. Trudel a expliqué avoir repris le véhicule au bout de quelques mois, parce qu’Ernesto Fera n’était plus en mesure de lui verser les 400 $ par mois sur lesquels ils s’étaient entendus.

Quelques mois avant le meurtre, l’accusé aurait tenté d’emprunter 120 000 $ à Michel Trudel, en affirmant qu’il était en attente d’un héritage de 175 000 euros . L’homme d’affaires soutient avoir refusé puisque M. Fera n’avait pas de garanties .

La résidence du couple Photo : Justice

Questionnée à ce sujet, la mère de Nadia Panarello a nié que sa fille ou son gendre ait été en attente d’un héritage.

Après le meurtre de sa femme, Ernesto Fera a touché environ 200 000 $ en assurance vie et son hypothèque de 150 000 $ a été payée par son assureur.

L’homme de 55 ans est en liberté pendant son procès qui se déroule devant le juge de la Cour supérieure James Brunton, sans jury, ce qui est inhabituel pour ce type d’accusation. La Couronne a consenti à cette demande de la défense, tout comme à ce que l’accusé demeure en liberté sous conditions pendant les procédures judiciaires.

Ernesto Fera est représenté par les avocats Joseph La Leggia et Isabelle Lamarche alors que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales sont Steve Baribeau, Alexandre Dubois et Nektarios Tzortzinas.

Le témoignage de Michel Trudel se poursuit mardi.