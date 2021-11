Attendre 324 jours pour obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste au Québec

Les délais pour consulter un médecin spécialiste au Québec ne cessent d’augmenter depuis un an, à tel point que 80 % des patients jugés « prioritaires » obtiennent actuellement un rendez-vous « hors délais ». Les médecins spécialistes et les omnipraticiens ne s'entendent pas toutefois sur la manière de régler cette situation problématique.

La médecin spécialiste Mélanie Bélanger n’est pas de celles qui pointent du doigt la pandémie pour expliquer les maux du réseau de la santé.

Présidente de l’Association des gastro-entérologues du Québec, la Dre Bélanger est bien consciente de l’état de la liste d’attente dans sa spécialité.

L'an dernier, on avait 29 000 patients en attente. Aujourd'hui, on parle de 43 000 patients. Et je dois vous dire que, sans modification importante à la structure du CRDS [Centre de répartition des demandes de services], l’an prochain, on en aura 60 000 , affirme-t-elle.

La Dre Mélanie Bélanger est présidente de l’Association des gastro-entérologues du Québec. Photo : Radio-Canada

Il faut dire que la plupart des 25 spécialités médicales affichent une explosion des listes d’attente dans la province.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec obtenues par Radio-Canada, on comptait au mois de septembre près de 590 000 requêtes en attente d’un rendez-vous avec un médecin spécialiste, une hausse d’environ 100 000 (ou 20 %) par rapport à septembre l’an dernier.

Un médecin de famille qui soupçonne par exemple chez un patient un début de Parkinson va remplir un formulaire de référence auprès d’un neurologue. L’ensemble des requêtes se retrouvent dans un CRDS régional et les rendez-vous sont offerts aux usagers en considérant notamment la priorité médicale et la proximité du domicile.

Des signaux inquiétants

Autre drapeau rouge : le délai moyen pour obtenir un rendez-vous est passé à 324 jours. Les cas prioritaires (A, B, C) ont explosé de 56 % et le délai avant d'avoir un rendez-vous est passé à 226 jours. Le code de priorité clinique stipule pourtant que ces patients devraient être vus en moins d’un mois.

La docteure Bélanger est bien consciente qu’on ne peut pas augmenter le groupe de 250 gastro-entérologues du jour au lendemain.

Nous sommes capables de voir 1200 patients par mois et les demandes sont de 4000. Une citation de :Dre Mélanie Bélanger, présidente de l’Association des gastro-entérologues du Québec

Selon elle, une des solutions est d’offrir aux médecins de famille des outils pour qu’ils réduisent la quantité de requêtes envoyées aux 10 000 médecins spécialistes.

Elle propose de développer, en partenariat avec les médecins de famille, certains algorithmes ou certains tableaux de prises en charge pour que, même si le patient n'est pas vu, certains traitements puissent être commencés pour que sa situation clinique s'améliore même avant d'avoir vu le gastro-entérologue .

Une proposition endossée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). La FMSQFédération des médecins spécialistes du Québec est préoccupée par le nombre de patients qui attendent pour des consultations , écrit sa porte-parole Anne-Louise Chauvette.

Les médecins spécialistes souhaitent que les efforts soient déployés pour optimiser les outils de gestion des rendez-vous et faire diminuer les listes , ajoute la directrice par intérim à la direction des affaires publiques et des communications.

Des répercussions sur les médecins de famille

La secrétaire trésorière à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Josée Bouchard, défend l’intervention de ses membres. Je ne pense pas que nos demandes de consultation soient inutiles , affirme-t-elle.

Josée Bouchard est secrétaire trésorière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Photo : Radio-Canada

Médecin de famille au Bas-Saint-Laurent, la Dre Bouchard précise que quand on demande des consultations, c’est parce que l'on est rendu au bout de ce que l'on est capables de faire comme omnipraticien .

Cette dernière souligne les effets pervers des délais d'obtention d'un rendez-vous avec un spécialiste. Elle donne l’exemple des résonances magnétiques périmées qui doivent être refaites six mois plus tard. C'est sûr que ça embourbe le système , déplore-t-elle.

Par ailleurs, la Dre Bouchard ajoute que, lorsque le patient n'a pas été vu [par le spécialiste] dans le délai qui a été établi, il a le temps de revenir nous voir une fois, deux fois, trois fois .

On est obligés de le réévaluer et de voir ce qu'on peut faire pour accélérer les choses [...] de reprendre le formulaire, ajouter des informations supplémentaires [...] et ça enlève de la disponibilité pour voir d'autres patients , explique-t-elle.

Un enjeu de négociation avec le gouvernement Legault qui fait pression pour que les médecins de famille prennent en charge davantage de patients.