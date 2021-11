Où vont les profits des pétrolières? Dettes, actionnaires et un brin d’environnement

Les patrons des entreprises pétrolières et gazières du Canada ont conclu un troisième trimestre avec des résultats financiers ragaillardis. Les entreprises ne changent pas leur stratégie pour déployer cet tout argent, malgré une augmentation exponentielle des profits.

Le revirement de fortune est tellement exceptionnel que le président-directeur général de l’Impériale, Brad Corson, a commencé son audioconférence avec cette exclamation : Une année peut faire vraiment changer la donne!

De pertes en gains

L’entreprise a enregistré un profit de 908 millions de dollars entre le début du mois de juillet et la fin du mois de septembre, soit presque le triple du trimestre précédent et 300 fois plus qu’à la même période, l’année dernière.

Pour sa part, sa rivale Suncor a transformé une perte de 12 millions de dollars au troisième trimestre de 2020 en un gain de 877 millions de dollars cette année.

Canadian Natural Resources a affiché le même succès au dévoilement de ses résultats du troisième trimestre. Depuis le début de l’année, la pétrolière a engrangé 5,1 milliards de dollars de profit, contre 1,2 milliard de pertes entre janvier et septembre en 2020.

Il y a une reprise des volumes de production, mais aussi la reprise des cours du brut aide énormément , explique l’économiste en chef de l’Alberta Central, Charles St-Arnaud.

L’analyste de la firme Eight Capital Phil Skolnick ajoute que les pétrolières ont profité de la pandémie pour améliorer leur productivité. Les entreprises se sont mises en mode survie. Elles ont donc examiné à la loupe toutes les redondances. Par conséquent, on voit une baisse de leurs coûts d’activité, de production et même de forage , conclut-il.

Avant, elles faisaient du profit à 50 $ le baril et, maintenant, elles visent 40 $. Une citation de :Phil Skolnick, analyste, Eight Capital

Pas d’arrêt à l’horizon

L’inflation et la hausse du prix du gaz naturel auront un effet sur cette réduction des coûts, mais M. Skolnick ne croit pas que ces augmentations seront suffisantes pour grignoter les profits des pétrolières.

Charles St-Arnaud abonde dans ce sens. Selon mes estimations, on pourrait atteindre un nouveau record de revenu mensuel en octobre, si les tendances saisonnières se maintiennent, juge-t-il. On pourrait avoir une valeur de production pétrolière en Alberta qui toucherait 9 milliards de dollars, ce qui serait un record. Ce serait d’ailleurs le troisième record cette année.

Priorité aux actionnaires

Malgré la poursuite des bénéfices, les entreprises ne changent toutefois pas leur stratégie. Réduction de la dette et meilleurs paiements aux actionnaires ont été les mots d’ordre de toutes les téléconférences des pétrolières.

Le président de Cenovus, Alex Pourbaix, s'est déclaré extrêmement fier des résultats de son entreprise. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Suncor et Cenovus ont doublé leurs dividendes. En un trimestre, Canadian Natural Resources a réduit sa dette de plus de 2 milliards de dollars.

Nous sommes en voie d’atteindre notre plus haut taux de rachat d’actions dans l’histoire de l’entreprise tout en réduisant notre dette nette de 5 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, soit notre cible haute de 2025 , s’est félicité le président-directeur général de Suncor, Mark Little.

Le rachat d’actions permet de rehausser la valeur d’une entreprise, selon M. St-Arnaud. En diminuant le nombre d’actions sur le marché, on augmente le cours pour les actionnaires actuels , explique-t-il.

Des projets environnementaux moins profitables

Sans projet majeur d’expansion à l'horizon, les créations d’emplois seront limitées, croit l'analyste Phil Skolnick  (Nouvelle fenêtre) .

On ne verra pas de mégaprojets, mais c’est aussi parce qu’il n’y a pas de gros projets de pipeline en route. Ce qu'on va voir, c’est plus des emplois locaux , avance-t-il.

À lire aussi : L’Alberta et l'immense défi de la transition énergétique

L’autre source de créations d’emploi viendra des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre des pétrolières, ajoute-t-il.

Dans sa téléconférence, l’entreprise de pipelines Enbridge a souligné que le prix sur le carbone et la transition énergétique faisaient partie de chacune de ses évaluations de possibilités commerciales, ce qui favorise les projets d’énergie renouvelable.

Même son de cloche pour sa concurrente. La transition énergétique est une source de prospérité pour TC Énergie, explique son président-directeur général, François Poirier. La réduction de nos émissions sera une occasion d’investissement de capitaux.

Malgré leurs profits, les pétrolières attendent toutefois une contribution du gouvernement fédéral pour investir des sommes importantes dans ces projets, notamment dans la mise en place de captage et de stockage du carbone. C’est une question de compétitivité , a plaidé M. Little. Si on regarde la Norvège, les deux tiers des coûts de son projet proviennent du gouvernement. Les États-Unis ont un incitatif avec [le crédit d’impôt] 45Q pour la séquestration du carbone. Nous devons avoir quelque chose de concurrentiel.

Charles St-Arnaud fait cependant remarquer que ces projets ne donneront pas lieu à la création d'autant d’emplois que lors des booms pétroliers du passé.