Une entreprise d’Edmonton passée maître dans l’art de fabriquer des mascottes

Joel Leveille était loin de s'imaginer, lorsqu'il a créé son entreprise en 1983, qu'il deviendrait un chef de fil mondial de la création de mascottes.

J’ai été très surpris lorsque la compagnie a pris son envol dans les années 1980. Trente-cinq ans plus tard, nous sommes toujours surpris par les opportunités qui s’offrent à nous , lance le président de l’entreprise.

Aujourd'hui, sa compagnie compte des milliers de clients à travers 88 pays.

Parmi eux figurent les Jeux olympiques de Vancouver, les Elks et les Oilers d'Edmonton, des géants de l'alimentation comme Kellogg's, et même des films hollywoodiens comme Angry Birds et les Schtroumpfs.

L’industrie des costumes et des mascottes représente des milliards de dollars. Une citation de :Joel Leveille, président de International Mascot Corporation

Joel Leveille, président de l'entreprise International Mascot Corporation. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Un travail d’artisans

Dans son atelier d’Edmonton, une dizaine d’artisans s’affairent à la tâche. Certains assemblent des vêtements sur un mannequin ou à la machine à coudre tandis que d’autres sculptent minutieusement des têtes de mascottes, le visage caché derrière un masque anti-gaz.

Si nous déroulions tous les tissus que nous avons ici, nous en aurions assez pour arriver jusqu’à l’aéroport d’Edmonton , lance Joel Leveille en pointant les innombrables rouleaux de tissu multicolores empilés dans le fond de l’atelier.

L’entreprise, qui possède également un atelier à Atlanta, aux États-Unis, fabrique environ 1600 mascottes par année.

L'entreprise International Mascot Corporation fabrique les mascottes de plusieurs équipes sportives professionnelles, dont les Elks d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Chacune d'entre elles se vend entre 4000 et 12 000 $ et peut nécessiter jusqu'à 125 heures de travail de la part d'artistes et d'experts en tout genre comme des sculpteurs et des spécialistes en tissus.

Il faut être capable de visualiser quelque chose et donner vie à des émotions comme l'agressivité, la joie, l'excitation ou encore la tristesse. Une citation de :Candace Tews, sculptrice de mascottes

Les mascottes sont fabriquées à base de patrons de couture. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Une fabrique à sourires

Ce souci du détail est ce qui fait le succès de l'entreprise, selon le propriétaire, puisque rien n’est laissé au hasard lors de la fabrication d’une mascotte.

Joel Leveille explique que les costumes sont conçus pour être faciles à utiliser. Ils sont légers, ils respirent et sont lavables à la machine.

Une mascotte nécessite plus d'une centaine d'heures de travail. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Les mitaines des mascottes sont rattachées aux manches grâce à de petites attaches, pour que les enfants ne puissent pas tirer dessus. Cela ferait disparaître la magie. C'est pour cela qu'il ne faut jamais enlever la tête d'une mascotte en public , explique Joel Leveille.

Dans cette entreprise, les mascottes sont d'ailleurs bien plus que de simples costumes. Pour Joel Leveille et ses employés, la priorité est de répandre la joie.

La fabrication d'une mascotte nécessite le travail de nombreux artisans. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Quand je porte ce costume, l'enfant que j'ai en moi ressort. Je me sens libre de faire ce que je veux et personne ne me reconnaît , lance Maria D. Sanchez Sanchez, une conceptrice de costume, en enfilant un costume de mascotte pour un essayage.