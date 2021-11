Le dernier tour de piste de Steve Lussier à la mairie de Sherbrooke

Une page se tourne pour Steve Lussier. Celui qui espérait obtenir un second mandat comme maire de la part des Sherbrookois a dû mettre une croix sur cette ambition politique, alors qu'il a terminé troisième à la suite du dépouillement du scrutin.

Même s'il accepte le verdict des citoyens, la pilule a été dure à avaler pour le maire sortant. J'ai pris acte du choix de la population , a-t-il mentionné, ému, lors de son discours de défaite, dimanche soir. Bon joueur, il a toutefois tenu à remercier du fond du coeur tous ceux qui ont travaillé bénévolement pour lui.

Steve Lussier, accompagné de sa famille, lors de son discours à la suite de sa défaite. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Lundi matin, ces mêmes bénévoles s'affairaient encore pour lui donner un ultime coup de main, en enlevant les dernières traces de sa campagne à son local. Parmi eux, sa fille, Maude Larocque-Lussier, qui vit difficilement la défaite de son père. C'est juste parce que je sais que dans les dernières années, il s'est donné à 100 % et c'est plate qu'il termine comme ça , souligne-t-elle, en essuyant ses larmes. Mais c'est la vie.

Lundi midi, Steve Lussier semblait plus serein face à l'avenir et disait se prépare à la transition, qui s'effectuera le 12 novembre. J'en suis à regarder la plupart des dossiers, c'est là je me rends compte qu'on en a fait des dossiers que je vais remettre à Mme Beaudin.

Je suis un peu déçu dans le sens que je m'attendais à faire un deuxième mandat. C'est quand même un investissement pour les citoyens de mettre quelqu'un en place, surtout au moment où on aurait pu aller plus loin. Est-ce que je regrette certaines choses? Non, probablement pas. Une citation de :Steve Lussier, candidat défait dans Sherbrooke

Le maire sortant a toutefois tenu a envoyer un dernier message d'espoir avant de céder sa place à la première mairesse de l'histoire de la Ville.

Je veux envoyer un message à nos jeunes. Ce n'est pas parce qu'il arrive une embûche que tout devient noir. Bien au contraire, il y a des opportunités qui s'ouvrent et c'est ça que je regarde.

Steve Lussier voit l'avenir avec sérénité. Photo : Radio-Canada

Un dur revers pour Luc Fortin

Luc Fortin, qui s'est engagé plus tardivement que ses adversaires dans la course électorale, après le désistement de Vincent Boutin, a aussi accusé le coup de la défaite.

Si au début du dévoilement des résultats, il semblait avoir le vent dans les voiles, son avance a tranquillement fondu au profit de la nouvelle mairesse.

Le candidat à la mairie Luc Fortin était allé voter en famille. Photo : Radio-Canada

On a fait des propositions, j'avais une bonne équipe. Il faudra faire le bilan de cette campagne électorale au cours des prochains jours, souligne-t-il. Mais c'est sûr que la dynamique d'être indépendant face à une équipe [fait une différence].

Mme Beaudin, elle avait 14 candidats qui faisaient la campagne pour elle, le porte-à-porte, la sortie du vote, le déploiement des messages sur les médias sociaux. Ça aussi, ça joue. Une citation de :Luc Fortin, candidat défait à Sherbrooke

Au total, 53 602 électeurs sur 126 801 personnes admissibles à voter ont participé aux élections à Sherbrooke, ce qui représente un taux de participation de 42,6 %.