COVID-19 : l’Alberta enregistre 1300 nouveaux cas en trois jours

Correction : Une version précédente de ce texte indiquait par erreur que la province avait enregistré 284 nouvelles infections vendredi et 586 nouvelles infections dimanche. C'est l'inverse.



Le nombre de cas actifs, qui était en baisse la semaine précédente, est demeuré stable pendant la fin de semaine, à 6387.

Il y a 608 hospitalisations liées au coronavirus en Alberta, soit 52 de moins que jeudi. Parmi ces patients, 135 se trouvent aux soins intensifs.

Le taux de positivité moyen des sept derniers jours est de 4,8 %.

À ce jour, 81,2 % des Albertains de plus de 12 ans ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Dès lundi, tous les Albertains de plus de 70 ans et les personnes autochtones de plus de 18 ans peuvent recevoir une troisième dose de vaccin, à condition qu’ils aient reçu leur deuxième dose il y a au moins six mois.