Martine Ouellet sera candidate dans Marie-Victorin

Ce serait le temps d'envoyer la première députée proclimat à l'Assemblée nationale, ça changerait la dynamique , a confié la principale intéressée, en entrevue depuis Glasgow, où elle participe à la COP26.

On l'a senti qu'il y avait un vent de changement dans les élections municipales. [...] Les citoyens de Marie-Victorin vont avoir le goût d'envoyer un message clair au gouvernement que les beaux discours, que le bla-bla, qu'aucune action conséquente, ça suffit. Ça suffit le niaisage au niveau du climat. Une citation de :Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec

Marie-Victorin est l’une des quatre circonscriptions qui recoupent le territoire de la ville de Longueuil. Martine Ouellet, qui a représenté pendant huit ans les électeurs de Vachon, située juste à côté, estime être particulièrement bien placée pour être élue.

Mon cœur a toujours été à Marie-Victorin. J'habite depuis longtemps le Vieux-Longueuil, c'est un comté que je connais bien, où je suis bien implantée, donc c'était un choix tout à fait naturel.

Lors des dernières élections générales, les électeurs de Marie-Victorin ont voté à 31 % pour le Parti québécois (PQ), 28 % pour la Coalition avenir Québec, 22 % pour Québec solidaire et 15 % pour le Parti libéral du Québec.

On a des militants qui sont mobilisés dans notre comté, les gens sont prêts à mettre la main à la pâte, ils veulent s'impliquer, ils veulent du changement, expose Mme Ouellet. On a très confiance, tout est possible dans Marie-Victorin.

Fondé au cours des derniers mois, Climat Québec est un parti indépendantiste qui met la lutte contre les changements climatiques au centre de ses priorités. La formation politique a officiellement été reconnue par Élections Québec le 2 août dernier.

On ne peut plus se permettre d'attendre et d'avoir de petites mesurettes timides , soutient Martine Ouellet, écorchant au passage les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau. Elle n’est pas plus tendre envers les chefs des autres formations politiques représentées à l’Assemblée nationale. Ils nous promettent blanc et puis ils font noir , illustre-t-elle.

Ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement de Pauline Marois, Martine Ouellet a été deux fois candidate à la direction du PQ, sans succès. Elle a par la suite dirigé le Bloc québécois, mais n’a recueilli que 32 % d’appuis lors d’un vote de confiance sur son leadership.