Dur, dur, d’écrire sur et pour les ados

Dépression sévère, attentats du 11 septembre, noyade et premières amours d'un autre temps : les thèmes abordés en littérature pour ados reflètent leur vie, notamment dans ce qu’elle a de plus dur et de plus viscéral.

Écrire sur et pour les ados n’est cependant pas chose facile. Un ton trop moralisateur ou infantilisant, des sujets collant peu à leur réalité ou une trame mal tricotée, et l’autrice ou l'auteur risque de perdre toute crédibilité auprès d’un lectorat particulièrement exigeant. Les écueils potentiels s’avèrent donc nombreux... et ne sont pas toujours évités.

Le créateur d'Amos Daragon, Bryan Perro, lance une nouvelle série alliant magie, histoire et un soupçon de sciences modernes. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

La légende marvinienne : le retour de Bryan Perro

Bryan Perro s’est fait connaître avec sa saga fantastique Amos Daragon, le chasseur de masques, dont les 15 tomes ont été publiés entre 2003 et 2012.

Dix ans plus tard, l’auteur entreprend une nouvelle série, où il met de nouveau à profit sa passion pour l’histoire, la mythologie et la magie, en parsemant allègrement le tout d’éléments scientifiques et technologiques.

La légende marvinienne, c’est celle qui se crée autour de Marvin, adolescent de 14 ans catapulté au Moyen Âge avec son BMX, sa casquette des Ravens de Baltimore, ses manuels scolaires, son guide de scoutisme, ses connaissances générales d’une autre époque (notamment les bases de l’hygiène) et les leçons entrepreneuriales de son père vendeur de voitures.

À grand renfort d’AC/DC, de maquillage à la Braveheart, de charbon, d’esprit de négociation et de notions de physique pour recharger son téléphone intelligent, Marvin deviendra dans cet autre monde Marvin le Calcinateur.

Comment et pourquoi a-t-il atterri au Moyen Âge, en Europe, lui qui vient de la mer Rique ? Qui sont Calixte, cet inquiétant ermite qu’il semble être le seul à voir, et Myrdinn et Morgane, deux personnages intrigants?

En compagnie des jumeaux Perlesvaus le Nice et Dandrane (féministe avant l’heure, puisqu’elle forge le métal) ainsi que de l’alchimiste Hermès-Trismégiste, entre autres, Marvin apprendra à survivre dans un environnement autrement hostile, où les tensions religieuses et politiques peuvent être vives et provoquer des batailles sanglantes. Un environnement où l’inexpliqué peut tout autant donner l’occasion d’affirmer son autorité qu'être source de dangers réels. Car sans le savoir, l’ado branché du XXIe siècle se lancera dans une quête pour le moins légendaire.

À l’instar d’Amos, Marvin n’est pas, à la base, un bagarreur. Pour faire face à l’inconnu et aux menaces, il préfère mettre de l'avant ses connaissances modernes et compter sur l’amitié de ses alliés... en oubliant, avec un brin d’arrogance, que si ces hommes et femmes du Moyen Âge n’ont peut-être pas encore inventé l’imprimerie, ils et elles n’en sont pas moins intelligents, voire rusés.

Bryan Perro prend un évident plaisir à glisser de très nombreuses références à la culture populaire d’aujourd’hui (surtout dans les déclamations d'un Marvin, qui en devient presque fanfaron) et s’amuse (parfois avec un peu trop d’insistance) du fossé linguistique entre Marvin et ses interlocuteurs. Parallèlement, il compare les deux époques, qui comportent chacune leurs zones d’ombre (le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux) et fait aussi réfléchir Marvin sur son héritage métissé (son père est un Blanc athée et sa mère est d’origine hindoue), sur la chance de savoir lire, écrire, des connaissances parfois tenues pour acquises, en plus de le mettre face, de manière réaliste, à ses premiers émois amoureux (à une période où avoir 14 ans faisait d’un ado un adulte prêt à se marier).

Sans révolutionner le genre, le prolifique auteur témoigne qu’il a encore du souffle et propose deux premiers tomes publiés qui se lisent bien.

Les carnets de novembre : les dangers de la dépression

Une troublante correspondance entre deux adolescents est au cœur du roman de Marie-Hélène Jarry. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Marjorie adore écrire dans des carnets. Pour tester la qualité du papier de l’un d’eux, elle inscrit au hasard une phrase : C’est la première neige aujourd’hui. Surprise par l’employé de la papeterie, la jeune adolescente cache le carnet vert fluo… où elle s’étonne, de retour au magasin le lendemain, de trouver une étrange réplique à sa phrase somme toute banale : Oui, c’est la première neige. Lumineuse et triste. Dehors novembre .

Entre l’étudiante de première secondaire et cette personne inconnue débute alors un échange qui inquiète de plus en plus Marjorie : et si cette personne, visiblement malheureuse, croyait vraiment qu’il s’agissait de sa dernière neige, comme elle le soulève dans un de ses messages?

Tout en partant d’une prémisse plutôt improbable, Les carnets de novembre ose évoquer la troublante réalité du mal-être et de la dépression sévère pouvant ronger les très jeunes adolescents. Marie-Hélène Jarry le fait somme toute avec délicatesse et sans jugement, en alternant les trajectoires de Marjorie, qui cherche par tous les moyens à trouver l’inconnu.e avant qu’il ne soit trop tard, et de Théo, qui, à 13 ans, sait bien qu’il est vraiment triste , voire pas normal , d’avoir autant le goût de mourir que lui.

Cette alternance permet aux lecteurs de notamment découvrir l’ampleur du désespoir dans lequel s’enfonce Théo, qui écoute Le répondeur des Colocs et lit Mourir de Paul Éluard, entre l’absence et les engueulades de ses parents. Si Marie-Hélène Jarry parvient ainsi à camper ses personnages, ses descriptions de certaines scènes deviennent toutefois redondantes au lieu de profiter du changement de point de vue pour faire avancer son histoire.

Mais c’est surtout la finale, d’un optimisme presque trop léger, détonnant, par rapport à la lourdeur des pensées de Théo, qui peut laisser un lecteur adulte et parent passablement dubitatif.

Certes, il est concevable que Marjorie (qui, on se souviendra, est en première secondaire) ait eu à cœur de venir en aide à une personne aux idées franchement sombres.

Certes, elle va plus tard questionner son père pour savoir s’il a lui-même connu des jeunes ayant songé au suicide quand il avait son âge. Mais devant une telle question, pourquoi celles qui viendraient tout de suite en tête à un parent ( Vis-tu quelque chose dont tu voudrais me parler? Connais-tu quelqu’un qui pourrait être en danger et aurait besoin d’aide? ) ne nourrissent-elles pas un brin leurs échanges ou, du moins, quelques paragraphes?

Certes, on peut aussi admettre que la conversation entre Marjorie et Théo, lorsqu’ils finissent par se rencontrer en pleine tempête de neige, apporte un certain réconfort, pour ne pas dire un réconfort certain, au garçon de 13 ans. Il est vrai que les amitiés et le sentiment d’appartenance s’avèrent importants, voire cruciaux, à la préadolescence et à l’adolescence.

Si on est enclin à comprendre le besoin d’espoir et le parti pris de Marie-Hélène Jarry de mettre en scène des adolescents pour aborder un tel sujet sans tomber dans le ton moralisateur et la psychanalyse, il est cependant délicat de donner à croire aux jeunes lecteurs qu’une première rencontre avec Marjorie semble tout régler dans la tête de Théo et qu’à partir de là, tout ira mieux pour lui. Il est troublant de laisser entendre qu’en devenant son amie et confidente, Marjorie peut à elle seule contribuer au mieux-être de Théo. C’est lui faire porter une très grande responsabilité, si ce dernier ne va pas chercher le soutien nécessaire auprès de spécialistes adultes. Or, rien n’indique, dans le roman, qu’il le fera.

« Point Zéro », d'Alan Gratz, évoque deux 11 septembre : celui de Brandon, dans le World Trade Center, en 2001, et celui de Reshima, dans son petit village afghan, en 2019. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Point zéro : le 11 Septembre et ses conséquences

Vingt ans plus tard, dans Point Zéro, Alan Gratz revient sur les attentats du 11 septembre 2001 et leurs conséquences. Il le fait par le biais d’allers-retours entre ce que vit le jeune Brandon ce matin-là, à New York, et ce que traverse Reshima dans son petit village afghan le 11 septembre 2019. Entre Brandon qui accompagne son père, veuf et employé du restaurant au 107e étage de la tour nord du World Trade Center (WTC), et Reshima qui doit composer avec son frère jumeau Pasoon souhaitant joindre les rangs des talibans, alors que leur clan se retrouve pris en souricière entre lesdits talibans et des soldats états-uniens.

L’écriture d’Alan Gratz, qui a signé près d’une vingtaine de livres jeunesse jusqu’à maintenant, s’avère pour le moins efficace.

D’un côté, il fait revivre de l’intérieur, à des jeunes qui n'étaient pas nés en septembre 2001, toute l’horreur de ce qu'ont vu et ressenti les hommes, femmes et enfants trappés dans les tours du WTCWorld Trace Centre . Sans édulcorer, mais sans être scabreux non plus, l’auteur réussit à pleinement montrer les événements grâce à Brandon, qui est d'abord prisonnier d’un ascenseur, puis voit des corps tomber des étages supérieurs, mais qui réalise surtout qu’il ne verra plus jamais son père et s’accroche à la main d’un homme ayant promis à ce dernier de prendre soin de son fils s’ils sortent vivants de la tour.

De l’autre, il décrit sans fard et plutôt objectivement le quotidien de Reshima et des siens, survivant de peine et de misère, isolés dans les montagnes d’un pays ravagé par la guerre, tiraillés entre leurs allégeances après plus de 15 ans de présence militaire des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan. Il rend compte du pouvoir d’attraction des talibans sur les garçons comme Pasoon et sur les minces possibilités d’avenir d’une jeune fille comme sa sœur — qui apprend pourtant l’anglais et rêve d’enseigner; du ressentiment, voire de la haine éprouvée face aux envahisseurs occidentaux; ainsi que de l’impact du retrait à venir des troupes américaines sur l’équilibre précaire, tant sur le plan politique qu’économique et social, en Afghanistan.

Seul bémol? L’entourloupette à saveur hollywoodienne (et un tantinet prévisible) dans les dernières pages : Alan Gratz aurait pu se passer de cet artifice tout en demeurant cohérent et pertinent dans sa manière de relater en parallèle les journées de Brandon et de Reshima.

Publié en version originale anglaise en février dernier, la traduction française de Point zéro est arrivée en librairie une semaine après que les derniers soldats états-uniens eurent quitté l’aéroport de Kaboul, et juste à temps pour marquer les 20 ans du 11 Septembre.

Je ne suis pas une outarde : une voix d'outre-tombe pas banale

Dès les premières pages, l'héroïne de Sébastien Gagnon confie aux lecteurs qu'elle est morte noyée. Comment? C'est ce qu'elle raconte ensuite. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Sierra est morte noyée. Les lecteurs en sont prévenus par la quatrième de couverture, sinon dès les premières phrases de Je ne suis pas une outarde.

Depuis huit ans, soit depuis la séparation de ses parents, Sierra passe presque toutes ses fins de semaine avec son père, Rémy, en plein cœur de la forêt boréale. Cette fois, leur partie de pêche tourne au drame sur le chemin du retour. Sierra puise donc parmi ses souvenirs, anciens et récents, pour relater les événements ayant mené à sa noyade : ici, interpellant directement le lecteur; là, s’adressant à son paternel.

Sébastien Gagnon signe un roman pour le moins étonnant, porté par la voix d’outre-tombe de Sierra, capable d’être aussi ironique qu’étrangement attachante dans sa manière de se livrer sans filtre, évoquant tantôt ses règles, tantôt sa rupture avec son chum, tantôt son dédain pour les sangsues, tantôt sa relation avec sa mère et son frère, tantôt la perte de son chien, entre autres secrets partagés.

C’est épuisant d’être intelligente et émotive , confie-t-elle aux lecteurs. Comprendre n’aide pas forcément à bien digérer. Arrêter de saigner n’enlève pas la douleur.

Le style de Sébastien Gagnon est empreint d’une poésie goûtant l’épinette, la bière et les larmes, et fleurant le vent, l’essence du vieux pick-up de Rémy et l’humus. Je ne suis pas une outarde s’ancre dans les méandres de la nature (y compris humaine), emprunte les chemins plus ou moins carrossables de la Boréalie, et s’enracine dans l’instinct de survie, qui mène parfois à prendre les mauvaises décisions.

Il est question de deuils, d’un bois où rôdent les ours et les voleurs, d’une réalité excentrée comportant son propre lot de bruits et de fureurs, loin de la ville.

L’écriture à vif de Sébastien Gagnon crée de nombreuses images fortes. Sa proposition renvoie à un territoire peu souvent arpenté (surtout ainsi) et s’avère assurément singulière, faisant de Je ne suis pas une outarde une lecture à la fois déstabilisante et fascinante. Et ce, quoi qu’on puisse penser de ce qui provoque la mort de Sierra.