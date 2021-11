Une jeune Calgarienne tricote 105 tuques pour les moins fortunés

L’adolescente a mis des centaines d’heures de travail sur son don annuel : J’aime faire des arts et des choses avec mes mains, je trouve ça relaxant. Je suis heureuse de pouvoir faire quelque chose de bien pour ma communauté.

Sa mère, Anis Narang, lui a appris à tricoter quand elle avait à peine 5 ans. Elle explique qu’Allysa a commencé à fabriquer des tuques pour sa famille il y a quelques années.

À un certain moment, on s’est dit : "OK, on a assez de tuques" , dit-elle. Elle a alors suggéré à sa fille de les donner à un centre de dons communautaires. Elle n’avait cependant pas prévu qu’Allysa y consacrerait autant de temps et d’efforts.

Allysa Narang et son père, Vic, ont déposé les tuques dans un centre de dons du centre de jour de Calgary, samedi dernier. Photo : Twitter / Anis Narang

Je ne m’attendais pas à ce qu’elle continue à faire cela cinq ans plus tard. Elle est une bien meilleure personne que je l’étais à son âge. Juste de la voir faire cela chaque jour, ça nous a beaucoup appris à son père et à moi, sur l’importance de redonner à la communauté et la façon dont on utilise notre temps , dit Anis Narang.

Elle explique que sa fille, qui a le syndrome d’Asperger, n’est pas du genre à aller faire du bénévolat en personne : C’était donc une bonne façon pour elle de contribuer au bien de la communauté à sa manière, avec laquelle elle est confortable, mais qui la fait également se sentir très utile.

Une surprise appréciée

La directrice des liaisons communautaires du centre de jour de Calgary, Elise Short, ne s’attendait pas à recevoir autant de tuques d’un coup.

C’était une agréable surprise de voir quelqu’un de si jeune vouloir redonner à la communauté, dit-elle. On ne pourrait pas faire ce qu’on fait sans des personnes comme elle.

Selon Mme Short, ce don est extrêmement apprécié, alors que les températures sont en baisse. On prend pour acquis d’avoir une maison et de pouvoir aller à l’intérieur quand on a froid.

Pour les gens qui utilisent notre système de refuges en ville, avoir quelqu’un qui pense à eux et qui donne des choses dont ils ont vraiment besoin quand la température se refroidit, c’est une chose d’une grande importance. Une citation de :Elise Short, directrice des liaisons communautaires, centre de jour de Calgary

Le centre de jour partagera les tuques reçues avec des groupes comme la patrouille communautaire locale du Bear Clan et l’organisme BeTheChange YYC, qui travaillent avec les Calgariens les plus vulnérables.

Quant à Allysa Narang, elle n’a pas l’intention de cesser ces dons de si tôt. Je veux continuer à faire cela aussi longtemps que je peux , dit-elle.

Avec les informations de Tarini Fernando