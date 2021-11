COVID-19 : la santé publique resserre les règles sanitaires dans le Grand Sudbury

Santé publique Sudbury et districts resserre les règles sanitaires et restaure notamment des limites de capacité pour les événements intérieurs, en raison d'une hausse marquée des cas de COVID-19 dans la région.

La médecin hygiéniste Dre Penny Sutcliffe en a fait l'annonce lundi après-midi.

Elle a souligné que la région du Grand Sudbury avait enregistré une hausse considérable des cas d'infections qui coïncidait avec la levée de [certaines] mesures provinciales, le 9 octobre .

C'est à cette date que la province a éliminé les restrictions de capacité entre autres pour les salles de spectacles et les installations sportives.

L'inquiétude, c'est qu'avec la levée de ces mesures provinciales, ça a donné aux personnes plus d'opportunités d'être en contact avec d'autres personnes et plus d'opportunités au virus de se propager dans la communauté. Une citation de :Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts

Avec 257 cas lundi, Santé publique Sudbury et districts affichait le plus haut taux de cas actifs parmi les 34 bureaux de santé de la province. Il s'agit aussi du plus haut nombre de cas actifs enregistré par le bureau de santé depuis avril 2020.

À partir du mercredi 10 novembre dans le Grand Sudbury : Rétablissement des limites de capacité et des exigences de distanciation physique dans les locaux qui exigent une preuve de vaccination

Port du masque lors des événements publics à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur si les participants se trouvent à moins de deux mètres de personnes issues d'un ménage différent

Les personnes de 12 ans et plus qui prennent part activement à des activités sportives devront présenter une preuve de vaccination, à moins d'une exemption médicale

Dre Penny Sutcliffe est la médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts. Photo : Radio-Canada

Les nouvelles mesures s'imposaient, souligne la Dre Sutcliffe, notamment pour s'assurer que les élèves puissent continuer d'aller à l'école, pour protéger les personnes vulnérables mais aussi afin d'éviter que le système de santé ne soit débordé.

Pour l'instant, la Dre Sutcliffe dit ne pas pouvoir se prononcer sur la date de fin des mesures annoncées lundi.

On va suivre les données pour voir l'efficacité des mesures [...], je croise les doigts pour qu'elles soient efficaces et qu'on [puisse] être capable de voir une diminution des cas rapidement, mais on va continuer à surveiller ça.

Difficile pour les entrepreneurs

Les limites de capacité avaient aussi été levées le 25 octobre pour les restaurants, les bars et les gyms.

Le propriétaire du bar Alibi Room de Sudbury, Kyle Marcus, se rend à l'évidence que malheureusement, les murs qu'[il] avait installés entre les tables avant la levée des restrictions devront être rétablis .

Ce n'est pas mon premier choix, mais j'espère qu'on ne devra le faire que pour une courtée durée , affirme-t-il.

Il note également que pour plusieurs propriétaires de restaurants, les mesures annoncées lundi auront des conséquences financières significatives d'autant plus qu'ils ne pourront pas compter sur les espaces extérieurs en raison du froid qui s'installe.

C'est difficile, mais si ce n'est pas sécuritaire, on va écouter la Dre Sutcliffe. Je ne veux pas un autre confinement, ce serait dévastateur pour plusieurs personnes. On va devoir opérer avec les paramètres qu'on a. Une citation de :Kyle Marcus, propriétaire du bar Alibi Room

Malgré la levée des restrictions, le Cinéma Indie de Sudbury avait décidé de maintenir la limite de capacité à 50 %.

Nous ne sentions pas qu'il était prudent d'enlever cette limite , indique sa gérante Beth Mairs.

Elle ne croit donc pas que l'annonce de Santé publique Sudbury et districts aura un grand impact sur les activités du cinéma.

Ailleurs dans le Nord

Dans le reste du Nord de la province, le Bureau de santé du district de Thunder Bay a recensé lundi neuf nouveaux cas de COVID-19 tandis que le bureau de North Bay Parry Sound en a enregistré 14.

Il y a eu 13 nouveaux cas dans la région du bureau de santé publique Algoma, quatre dans le territoire du bureau de santé Porcupine et un dans la région du Service de santé du Timiskaming.