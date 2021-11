Le succès du Patio 340 donne des idées au CCFM pour 2022

Environ 5400 personnes ont pris part aux activités offertes la fin de semaine, de juillet à la fin septembre, sur cette terrasse culturelle bilingue, selon le bilan dévoilé par la directrice générale du CCFMCentre culturel franco-manitobain , Ginette Lavack.

Cette terrasse éphémère, qui en était à sa première année, était située à côté des locaux du CCFMCentre culturel franco-manitobain , le long du boulevard Provencher, à Winnipeg. Le projet, dont le coût total est de 200 000 $, atteint l’équilibre financier, précise Mme Lavack.

C’était un gros investissement, il y avait beaucoup d’infrastructures à mettre en place. Heureusement, on a pu profiter d’une subvention de Patrimoine canadien et on a généré des recettes. Le public était avec nous, les gens ont dépensé des sous. Ils ont fait vivre l’art et ils ont fait vivre la communauté aussi.

La directrice générale du Centre culturel franco-manitobain, Ginette Lavack Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Une scène, installée sur place, a permis à une multitude d’artistes, dont des disc-jockeys, des groupes de musique et des humoristes, de se produire à nouveau devant des spectateurs.

Ils nous ont dit que c’était une occasion formidable pour eux de reprendre la scène, tranquillement. Aller devant un public lorsqu’on n’a pas joué depuis plusieurs mois, ce n’est pas facile , dit Ginette Lavack.

Plus de 70 artistes locaux, dont Andrina Turenne, Rayannah et Jérémie & The Delicious Hounds s’y sont produits, précise Mme Lavack.

Un patio dès le mois de mai?

L’engouement pour le Patio a incité les employés du CCFMCentre culturel franco-manitobain à vouloir renouveler l’expérience et ils commencent déjà les préparatifs pour le retour du Patio 340 à l’été 2022. L’organisme a approché la Société des alcools du Manitoba et la Ville de Winnipeg pour renouveler les permis.

La directrice générale du CCFMCentre culturel franco-manitobain compte sur le fait que la capitale manitobaine permettra à nouveau l’installation de terrasses temporaires. L’administration municipale a mis en place cette initiative pendant la pandémie afin d’aider certaines entreprises à survivre.

Ginette Lavack souhaiterait une ouverture du Patio 340 en 2022 dès la mi-mai ou au début du mois de juin. Elle évoque la possibilité d’ajouter davantage de soirées à la programmation, ainsi que des activités familiales.

Le Patio 340 du Centre culturel franco-manitobain a ouvert ses portes le 9 juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Le Patio 340 réinventé pour cet hiver

Le CCFMCentre culturel franco-manitobain a décidé de ne pas aménager son patio pour la saison hivernale, malgré le fait que Winnipeg a étendu son programme de terrasses temporaires jusqu’au mois de mars prochain. Des défis logistiques et financiers sont à l’origine de cette décision.

Toutefois, Mme Lavack affirme que l’équipe réfléchit à une formule pour continuer à naviguer sur le succès estival et permettre de faire vivre l’esprit du Patio 340 à l’intérieur cet hiver.