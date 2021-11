Le plateau Saint-Joseph de Sherbrooke : un désert électrique pour les électromobilistes

Il existe 77 bornes de recharge électriques publiques à Sherbrooke. Mais, même si plus de 12 000 véhicules circulent sur le plateau Saint-Joseph chaque jour et que l'autoroute 10-55 se trouve à proximité, aucune d'entre elles ne se trouvent dans ce secteur.

Une station de bornes électriques, appartenant à Electrify Canada, se trouve dans le stationnement du Canadian Tire situé sur le boul. Josaphat-Rancourt. Toutefois, même si elles ont été implantées il y a plus d'un an, elles ne sont toujours pas en fonction.

De plus, aucune des grandes bannières situées sur le plateau n'offre de bornes de recharges à ses clients. Pour recharger leur voiture, les électromobiliste doivent se rendre dans le stationnement du Winners (niveau 2) ou à celui de La Baie, du Carrefour de l'Estrie (niveau 3).

Les trois types de recharge des véhicules électriques La recharge de niveau 1 se fait à l’aide d’une prise de courant murale ordinaire. La recharge de niveau 2 s’effectue à l’aide d’une borne installée sur un circuit à 240 volts. La recharge de niveau 3 s’effectue au moyen de bornes de recharge à courant continu (BRCC) et sont installées sur un circuit de 400 volts.

Julien Lachance a été président d'Hydro-Sherbrooke de 2014 à 2021. Il a travaillé au choix des sites des nouvelles bornes. Photo : Radio-Canada

L'ancien conseiller municipal et ex-président d'Hydro-Sherbrooke, Julien Lachance avoue que le secteur a passé sous le radar des élus. Au début de 2021, le conseil municipal a débloqué un budget de 150 000 $ pour installer 10 nouvelles bornes de recharge électriques sur son territoire. Malgré la très grande quantité de gens qui fréquentent l'endroit chaque jour et le fait qu'on y trouve le Centre de foires, un édifice appartenant à la Ville, les élus n'ont pas retenu l'endroit pour y établir une station de recharge.

On l'a considéré comme desservi [par Electrify Canada]. Quand on l'a regardé, c'est en début d'année. On pensait à ce moment que les bornes du Canadian Tire seraient en fonction plus rapidement que ça , explique Julien Lachance.

Claude Harvey s'étonne que ces bornes de recharge électrique, situées dans le stationnement du Canadian Tire du plateau Saint-Joseph, ne soient pas fonctionnelles. Elles devraient l'être depuis plus d'un an. Photo : Radio-Canada

Claude Harvey est un électromobiliste (conducteur de véhicule électrique) depuis plus de sept ans. Il s'étonne que ce quartier névralgique ne puisse répondre aux besoins des gens qui doivent effectuer une recharge de leur véhicule.

Une des barrières des gens qui veulent acheter une voiture électrique, c'est l'accès à une borne ailleurs qu'à la maison. L'installation de bornes, c'est le point de départ , croit celui qui a été bénévole pendant de nombreuses années au sein de l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).

M. Harvey déplore également que les grands magasins situés dans ce quartier névralgique n'offrent pas ce service aux électromobilistes comme le font les rôtisseries St-Hubert ou Ikea. On est sur le bord de l’autoroute et on ne trouve même pas de borne 240 volts (niveau 2). J’arrive de l’extérieur, je suis en manque d’électricité. Même si ce n’est pas une borne rapide, si au moins je peux me brancher une quinzaine de minutes pour aller chercher l’énergie que j’ai besoin pour me rendre chez moi ou à une borne rapide. Il n’y a rien. Il n’y a pas eu de vision des entreprises ici.

Chaque jour, Claude Harvey se promène à bord de sa Chevrolet Sparks, une voiture électrique qui peut rouler pendant une centaine de kilomètres sans être rechargée. Règle générale, cette autonomie lui convient, mais il arrive quand même qu'il doive s'arrêter en route à une borne de recharge. Photo : Radio-Canada

Des bornes électriques... sans courant

Electrify Canada est une filiale de Volkswagen créée dans la foulée du « dieselgate ». L'entreprise avait promis une mise en service de ses bornes du plateau Saint-Joseph au plus tard en octobre 2020.

À ce jour, le courant n'est toujours pas branché à ces bornes et personne ne semble savoir à quel moment elles seront fonctionnelles.

Finalement, le temps passe, le temps passe, alors en juillet, je leur ai écrit. C'est là qu'ils m'ont mentionné que les bornes ne seraient pas opérationnelles avant la fin de l'hiver prochain , déplore pour sa part Claude Harvey.

Sur le site internet d'Electrify Canada, on indique que les bornes seront en fonction le 5 octobre... 2020. Photo : Site web d'Electrify Canada

À l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ), on n'est pas étonné d'apprendre que les bornes d'Electrify Canada sont hors d'usage. Le projet semble traîner de la patte. Des fois, il y a des problèmes d’ingénierie au niveau des installations. À certains endroits, ça fonctionne bien. Ce n’est pas un réseau que l’on recommanderait aux électromobilistes. Il y a trop d’incertitudes par rapport à la mise en fonction des bornes et leur état. Il y a des bornes qui ont été endommagées et qui n’ont jamais été réparées , soutient le président et fondateur de l'organisme, Simon-Pierre Rioux.

Selon des documents obtenus par Radio-Canada, ces délais de mise en service s'expliquent, en partie, par des travaux plus complexes que prévus de connexion au réseau électrique.

Les bornes ne sont pas raccordées depuis un an pour la simple et bonne raison que le promoteur (Electrify Canada) n’a pas rempli toutes les conditions de son mandat. En effet, si on ne fait que parler des installations civiles, l’œil averti remarquera que le socle du transformateur n’a pas été installé et donc, que les conduits MT et BT ne sont pas mis en place. [...] Dans les discussions initiales, le promoteur devait construire un massif souterrain du puits d’accès localisé sur le terrain du Brick à l’ouest. Electrify ne voulant pas négocier de servitude sur ce terrain voisin, il a changé d’avis plusieurs mois plus tard et travaille sur un plan de massif souterrain provenant du réseau aérien à l’est. Hydro reste donc en attente du promoteur pour ses plans et la construction des installations civiles (massif et socle). - Extrait d'un courriel d'Hydro-Sherbrooke