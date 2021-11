Blaine Higgs demande au SCFP de faire voter ses membres sur l’offre présentée

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, affirme que l’offre de son gouvernement au SCFP est équitable et qu’elle mérite d’être comprise et révisée par les membres du Syndicat canadien de la fonction publique.

Lundi, lors d’une conférence de presse réservée aux médias, le premier ministre a lancé un appel aux membres du SCFP. Il croit que ceux-ci devraient pouvoir évaluer l’offre qui est sur la table et voter sur ce qui est proposé.

Nous n’avons pas besoin de revenir à la table des négociations, nous avons présenté une offre, qui est finale. Nous devons nous assurer que la prochaine étape, c'est que les membres puissent voter sur ce que l’offre propose , dit le premier ministre Blaine Higgs.

Les pensions au cœur du problème

Il semble que le syndicat et le gouvernement s’entendent sur la question des salaires, après négociations. Le blocage est au niveau du régime de pension pour deux sections locales.

Ainsi, le gouvernement souhaite imposer un régime de pension à risques partagés aux travailleurs du secteur scolaire, soit les sections locales 2745 et 1253.

Ce type de régime de pension prévoit que les risques sont partagés à la fois entre l’employeur et les employés.

Quels sont ces risques?

Plusieurs facteurs influent sur ces risques. Par exemple, si le prestataire vit plus longtemps que ce qui était prévu selon les spécialistes quant à l’espérance de vie, le régime coûtera plus cher.

De plus, il y a le risque que les rendements des placements soient inférieurs, en raison de l’évolution du marché. Les travailleurs pourraient devoir en payer le prix.

Si les rendements ne sont pas au rendez-vous, [...] ou si on s’attend à des rendements futurs inférieurs à ce qui était prévu initialement, à ce moment-là, il faut augmenter le financement. Les employés peuvent être mis à contribution pour cette augmentation de coût là, à un régime à risques partagés , affirme Stéphan Lazure, actuaire et conseiller de la firme d'actuariat PBI à Montréal.

Stéphan Lazure, actuaire et conseiller de la firme d'actuariat PBI à Montréal. Photo : Radio-Canada

Un désavantage pour certains membres du SCFP

Il faut préciser que lorsque des employés sont sur un régime de pension déterminé, ces risques sont assumés par l’employeur.

C'est le cas d'une partie des travailleurs des sections locales visées par les négociations. Certains membres ont déjà un régime de pension. Un changement au type de pension à risques partagés serait désavantageux, selon Stéphan Lazure.

Ils bénéficient déjà d'un régime dont la rente est garantie, leur coût est fixe et on vient leur dire que leur coût pourrait varier, que le montant de rente qu'ils pourraient recevoir pourrait aller à baisse dans certaines circonstances, c'est clair qu'il n'y a pas un avantage pour ces employés-là qui bénéficient d'un régime de retraite , dit M. Lazure.

Pour le gouvernement, l’imposition d’un régime de pension à risques partagés est avantageuse.

Le coût pour l'employeur devient un coût qui est fixe où plus ou moins l’employeur doit moins supporter les risques, essaie de transférer les risques vers les employés. L’intérêt d’un employeur d'offrir un régime de ce type-là c’est vraiment pour se dégager d’une partie ou la totalité des risques dans certains cas , soutient Stéphan Lazure.

Le premier ministre Blaine Higgs est d’avis que le SCFP devrait accepter l’offre actuelle pour régler la question des salaires et mettre fin au conflit.

Ensuite, des discussions entre les actuaires du gouvernement et ceux du SCFP pourraient avoir lieu pour évaluer et déterminer le régime de pension approprié pour les travailleurs du secteur scolaire.

Dans le cadre de notre entente avec la délégation du SCFP, nous nous assoirons avec les actuaires et les deux groupes en milieu scolaire, les sections locales 1253 et 2745 du SCFP, pour examiner l’état de la pension et créer une voie viable à l’avenir , a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs.

La question des pensions ne touche pas les cinq autres sections locales du SCFP en grève. Ces membres ont déjà des régimes à risques partagés.

Le syndicat a répété à plusieurs reprises qu’il ne reculerait pas sur la question des pensions des travailleurs du milieu scolaire.

L’offre du gouvernement prévoit une augmentation salariale de 15 % sur 5 ans aux sept sections locales du SCFP. Ces augmentations seraient rétroactives à la date d’expiration de chaque contrat.

Avec les informations de Sarah Déry