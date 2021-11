Un premier album de Noël par les musiciens d’En direct de l'univers

Les musiciens et les choristes de l’émission En direct de l’univers lanceront vendredi leur premier album du temps des Fêtes, Noël comme autrefois.

Depuis de nombreuses années, le public nous demande de faire un album de Noël. Cette année, nous nous sommes lancés , a expliqué par communiqué Roxane Filion, directrice artistique de cet album tout en français.

Noël comme autrefois réunit neuf chansons aux influences jazz et folk et aux sonorités se voulant acoustiques, qui sont interprétées par un chœur promettant d’être chaleureux.

Six des chansons font partie des titres préférés du temps des Fêtes du groupe, telles que Joyeux Noël, Le sentier de neige et Marie Noël, ou alors parlent de partage, mais aussi d’amour, comme Y a une étoile et Mes joies quotidiennes. L'une des pièces est un pot-pourri de chansons festives du folklore québécois.

Des chansons originales et une minitournée

Des créations originales se trouvent également sur cet album. Composé par le guitariste Jean-Benoit Lasanté, Noël comme autrefois a été écrit par la choriste Émilie Janvier. C’est aussi elle qui a composé et écrit Vers le ciel, qui évoque le deuil.

L’ensemble musical et vocal d’En direct de l’univers sera également en concert pendant le temps des Fêtes. Il se produira le 18 décembre à Sainte-Agathe-des-Monts, le 20 décembre à Joliette, le 21 décembre à Terrebonne, le 22 décembre à Saint-Hyacinthe et le 29 décembre à Saint-Eustache.