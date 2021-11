Des contrats d’asphaltage qui ne tiennent pas la route : affaire civile ou criminelle?

J'avais l'impression que c'était bon jack et je voulais l'encourager . Ses prix sont compétitifs. Il propose à Dominique Lahaise de faire l’excavation et l’asphaltage de son entrée pour 3350 $. Mais elle doit verser un acompte d’un peu plus de 1000 $ via Interac. Mais les travaux, qui doivent avoir lieu entre le 15 avril et le 15 mai, sont constamment repoussés, selon Dominique Lahaise. Il me disait toujours ça va être lundi, ça va être mercredi, ça va être samedi. Il n’a jamais rien fait ici et il ne s'est jamais repointé non plus , dit-elle.

Arielle Rakotondratrimo a elle aussi fait affaire avec Najib Bennani. Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

Durant la même période, Arielle Rakotondratrimo choisit elle aussi de faire affaire avec Najib Bennani. Elle lui verse plus de 1200 $ d'acompte par virement Interac. Elle finit par obtenir l’excavation. Mais l'asphaltage se fait toujours attendre six mois plus tard, contrairement à ce que prévoit sa soumission. Elle se tourne vers la police de Saint-Jérôme quand elle constate que Najib Bennani ne lui donne plus de nouvelles. La police m'a dit : "Est-ce qu'il [Najib Bennani] a touché un peu votre terrain?" J'ai dit : "oui". Ils m’ont dit d’aller voir les petites créances.

Les zones d’ombre entourant la fraude

L’affaire met en relief les zones grises entourant la fraude, une infraction prévue au Code criminel. La fraude, c’est le fait d’utiliser un mensonge ou une supercherie intentionnellement afin de dérober des biens ou de l’argent à quelqu’un.

Le Code criminel ne précise pas de montant minimal. Il y a des dossiers de fraude de tous les montants qui se retrouvent en cour. Ce n'est vraiment pas une question de montant ni du nombre de plaignants , explique Me Clara Daviault, membre du comité de direction de l’Association des avocats de la défense de Montréal, Laval et Longueuil.

380(1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur. Source : Code criminel

Michel Carlos, enquêteur spécialisé en fraude et codirigeant de l'entreprise privée d’investigation GA Investigation. Photo : Radio-Canada / Marie-France Bélanger

La fraude est un univers complexe que connaît bien Michel Carlos, ex-responsable de l’escouade des crimes économiques de la Sûreté du Québec et aujourd’hui co-dirigeant de l’entreprise privée d’investigation, GA Investigation.

Contrairement à d’autres crimes, il n’est pas toujours simple pour le policier de déterminer s’il est face à un cas de fraude ou au non-respect d’un contrat résultant d’une mauvaise gestion par exemple. Je donne un exemple où le policier est appelé sur une scène de crime où il y a un cadavre. Il va dire : "Moi j'ai un acte criminel et je vais faire enquête". Le citoyen, qui arrive avec un contrat au poste de police, puis montre ça aux policiers; il n'y a pas d'évidence que c'était un acte criminel , précise Michel Carlos.

Selon Me Daviault, un contrat fait naître des obligations au niveau civil. Donc, les policiers pourraient avoir tendance à dire, on va vous référer au civil ou aux petites créances pour régler le litige .

Le nombre de victimes, l’utilisation du même modus operandi ou façon de procéder ainsi que le détournement d’argent à d’autres fins sont des éléments qui peuvent permettre de démontrer l’intention criminelle d’un présumé fraudeur, explique Michel Carlos, qui en a vu de toutes les couleurs dans sa carrière.

Pour prouver la fraude, c'est pratiquement toujours une preuve circonstancielle , explique Me Laurence Lavoie. Si, par exemple, il n'est pas équipé pour faire de l'asphaltage, il n'a pas de comptabilité adéquate. S'il n'a rien qui suggère qu'il se livre véritablement à cette activité-là, ça peut suggérer une intention frauduleuse , selon l’avocate en droit criminel du cabinet Morasse Avocats.

Une vingtaine de consommateurs mécontents

Nous avons retracé une vingtaine de consommateurs mécontents ainsi que dix sous-traitants qui regrettent d’avoir fait affaire avec Najib Bennani. Leurs histoires se ressemblent. Ces sous-traitants sont répartis dans plusieurs villes et plusieurs régions. Leurs pertes varient de 500 $ à 12 000 $.

Pour Michel Carlos, les fraudes, surtout celles de quelques milliers de dollars, tombent souvent dans l’angle mort de la police. Des fraudes de consommation typique, c'est des petits montants. Donc encore plus ça ne sera pas une priorité pour les corps policiers. Donc la plainte peut être prise, mais elle sera pas enquêtée. La fraude, c'est pas glamour , dit celui qui a consacré 30 ans de sa vie à lutter contre ce type de criminalité.

Najib Bennani. Photo : Page Facebook Najib Bennani

Qui est Najib Bennani?

Najib Benanni a un casier judiciaire bien garni. Il a plaidé coupable à plusieurs accusations de fraudes, de vols et d’utilisation de faux entre 2003 et 2013, dont au moins une histoire d’asphaltage. Il utilise un nom de compagnie qui ne lui appartient pas. Sur ses soumissions, il se présente comme courtier estimateur.

Une route pavée d’embûches

Sur la vingtaine de consommateurs et la dizaine de sous-traitants mécontents, huit ont porté plainte à la police. Quatre autres personnes, qui ont tenté de le faire, nous ont dit avoir essuyé un refus et se faire plutôt diriger vers les petites créances. Pour le cofondateur de GA Investigation, Michel Carlos, les agents auraient dû vérifier les antécédents judiciaires de Najib Bennani avant de refuser la déposition de certains plaignants.

Pour Michel Carlos, il faudrait que le processus de plaintes soit bien encadré et structuré pour que l’acceptation ou non d’une déposition ne varie pas en fonction de l’agent en poste ce jour-là.

Cela dit, selon les avocats consultés, le processus judiciaire peut être long et ne garantit pas aux plaignants qu’ils pourront récupérer leur argent. Les personnes qui portent plainte au criminel, c’est pour la recherche de la vérité et la condamnation d’un individu uniquement si c’est prouvé hors de tout doute raisonnable. Quelqu’un qui s’en va dans un processus criminel pour recouvrer son argent, ce n’est pas du tout l’esprit du Code criminel , explique Me Clara Daviault du cabinet Yves Ménard avocats.

En revanche, la démarche devant les petites créances est plus simple et plus rapide, si on souhaite récupérer une somme ne dépassant pas les 15 000 $. Pour déposer une demande, il faut débourser de 106 $ à 317 $, selon les montants réclamés et la personne visée. Encore faut-il que l’intimé(e) soit solvable. Et c’est au consommateur de faire exécuter le jugement. Par ailleurs, les deux démarches ne sont pas mutuellement exclusives. Un consommateur peut simultanément s’adresser à la police et à la Cour des petites créances.

Après un premier refus, Arielle Rakotondratrimo a finalement pu porter plainte à la police. Dominique Lahaise, qui nourrit peu d’espoirs de retrouver son argent, s’est elle aussi adressée à la police pour que d’autres ne tombent pas dans le panneau comme elle l’a fait. Moi, je veux que le monde arrête de se faire avoir. Je trouve ça désolant. Je n'arrive pas à croire que c'est possible de faire ça aux gens.

Selon nos calculs, Najib Bennani aurait dérobé plus de 50 000 $ à une vingtaine de consommateurs et une dizaine de sous-traitants.

La page Facebook de Najib Bennani. Photo : Radio-Canada / Charles Pépin

Najib Bennani a refusé de nous accorder une entrevue. Mais il nous a dit, entre autres, qu’il n’aurait pas inscrit son adresse personnelle sur ses factures s’il avait voulu frauder ses clients et qu’il a été dépassé par l’ampleur des contrats décrochés. Il attribue ses problèmes à une mauvaise gestion et à son manque d’expérience. Après avoir vendu ses services d’asphaltage à des résidents de la couronne nord de Montréal et des Laurentides durant le printemps et l’été, il a ensuite affiché ses services en Estrie, en Montérégie et en Outaouais.

La police de Saint-Jérôme et la Sûreté du Québec ont refusé de nous accorder une entrevue. Les deux corps de police précisent toutefois avoir ouvert une enquête en lien avec l’asphaltage. Pour Michel Carlos, les corps de police auraient intérêt à lancer des mises en garde : S'ils ne peuvent pas nommer l'individu, parce qu'il n'est pas accusé, au moins faire de la prévention.