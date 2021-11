Traité Robinson-Huron : la Cour d’appel tranche en faveur des Premières Nations

Dans une décision de 300 pages rendue vendredi, la Cour rejette la majorité des arguments de l’Ontario, qui remettait en question l’interprétation des traités par les tribunaux et plaidait l’immunité de la Couronne.

Nous sommes optimistes. Notre position continue d’être consolidée par les tribunaux. Nous demandons au gouvernement de l’Ontario de cesser les litiges et de venir à la table de discussion afin de régler cette affaire , a réagi Scott McLeod, chef de la Première Nation de Nipissing.

Sa communauté est l’une des 21 Premières Nations ayant signé le traité Robinson-Huron en 1850.

Depuis des années, elles poursuivent les gouvernements fédéral et provincial afin d’augmenter leur rente annuelle, qui n’a pas été ajustée depuis 146 ans. À l’heure actuelle, les bénéficiaires du traité Robinson-Huron touchent 4 $ par an.

Une poursuite en trois temps

Dans une poursuite divisée en trois étapes, les plaignants soutiennent que l’activité commerciale sur leur territoire traditionnel justifie le rajustement des redevances territoriales. La procédure judiciaire inclut aussi le traité Robinson-Supérieure, qui comporte des dispositions semblables à celles du traité Robinson-Huron.

Lors de la première étape de la poursuite, qui se concentrait sur l'interprétation des traités, la juge de première instance a tranché que la Couronne avait l'obligation d’augmenter les annuités des traités lorsque les circonstances économiques le justifient .

Pour ce faire, elle doit prendre part à un processus de consultation et s'acquitter d'un montant plus élevé, si les revenus tirés des ressources des territoires sont suffisants pour permettre le paiement sans subir de pertes.

Lors de la deuxième étape, qui concernait la défense de la Couronne, les tribunaux ont statué que ses arguments, fondés sur les lois provinciales et sur le principe d’immunité, n’étaient pas applicables.

Les arguments de la Couronne lors de la deuxième étape ont été entendus dans une salle de conférence d'un hôtel de Sudbury il y a quelques années (archives). Photo : Radio-Canada / Waubgeshig Rice

Il s’agit des deux décisions que le gouvernement de l’Ontario avait portées en appel. Le gouvernement fédéral, pour sa part, n’est pas intervenu.

Par courriel, le ministère de la Solliciteure générale de l’Ontario indique être en train d'examiner la décision. Celui-ci dispose de 60 jours pour porter la cause devant la Cour suprême du Canada s'il le désire.

Comme cette affaire est en période d'appel et reste devant les tribunaux, il serait inapproprié de faire d'autres commentaires , écrit un porte-parole.

La troisième et dernière étape de la poursuite, qui traitera des dommages et de la répartition de la responsabilité entre le Canada et l'Ontario, devrait débuter au printemps 2022, à moins que la province ne porte la décision devant la Cour suprême du Canada.

Qu'importe la suite des choses, maître Armand Mackenzie, juriste et ancien négociateur de revendications territoriales, estime que le vent est favorable aux Premières Nations.

C'est une victoire pour les peuples anichinabés qui sont impliqués dans la cause , dit-il.