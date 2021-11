Kaya Usher, veuve de Gord Downie, sort un album

La musicienne torontoise a collaboré avec deux de ses enfants ainsi que Kevin Drew, de Broken Social Scene, pour créer All This Is, son premier album de 10 titres, dont la sortie est prévue pour le 17 novembre. Mme Usher explique que ce disque, essentiellement instrumental, est le fruit du rétablissement spirituel qu'elle a entrepris après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein il y a près de 10 ans.

Kaya, qui est née Laura Leigh Usher, a vu la maladie sous un angle différent lorsque Gord Downie a été confronté à un cancer du cerveau en phase terminale fin 2015. Elle affirme que All This Is capte l'amour, la connexion et la force réelle qui peuvent être encouragés après une perte importante.

L'album fait également un effort pour réaliser ce qu'elle dit être un rêve partagé avec Gord Downie de former un jour un groupe musical familial.

Avec les informations de La Presse canadienne