Les libéraux attendent la réforme de la santé au N.-B. avec énormément d’appréhension

Le gouvernement est en train de faire par la porte d'en arrière ce qu'il n'a pas pu faire par la porte d'en avant.

C'est ainsi que le député d'Edmundston-Madawaska-Centre, Jean-Claude D'Amours, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, résume la situation en parlant du plan que la ministre Dorothy Shephard s'apprête à dévoiler.

Jean-Claude D'Amours, député libéral d'Edmundston-Madawaska-Centre. Photo : Radio-Canada

C'est dire à quel point les libéraux n'ont pas de grandes attentes à ce propos. Il y a plutôt énormément d'appréhension, mais également de la prudence.

Les députés de Caraquet, Isabelle Thériault, de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, et de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, n'ont pas répondu à une demande d'entrevue sur leurs attentes au sujet de cette réforme de la santé. Ainsi, le Parti libéral a délégué monsieur D'Amours.

Monter aux barricades

Si le gouvernement présente peu ou présente des éléments négatifs pour la population du Nouveau-Brunswick, c'est certain qu'on va monter aux barricades , dit-il en guise d'avertissement.

On n'a pas besoin d'une réforme pour trouver des solutions et s'assurer de garder nos professionnels de la santé et d'en trouver de nouveaux pour venir travailler au Nouveau-Brunswick. Une citation de :Jean-Claude D'Amours, député d'Edmundston-Madawaska-Centre et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

Le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs a avait dû reculer, en février 2020, relativement à son intention de fermer les services d'urgence la nuit de six hôpitaux de la province.

Je reconnais que les gens qui habitent dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick sont aux prises avec des difficultés uniques et qu’ils se présentent à la table avec une perspective unique , avait ensuite indiqué le premier ministre, dans une déclaration écrite.

L'hôpital Stella-Maris-de-Kent, situé à Sainte-Anne-de-Kent au Nouveau-Brunswick, le 10 octobre 2021 Photo : Radio-Canada

Ces fermetures devaient initialement se produire dans les hôpitaux de Caraquet, Sainte-Anne-de-Kent, Grand-Sault, Sussex, de Sackville et Perth-Andover.

Jean-Claude D'Amours affirme qu'il a rarement constaté autant de ruptures de services que depuis trois ans.

Il craint ni plus ni moins que d'autres services ne soient éliminés.

Quand on regarde l'exemple de Sackville, je me pose de sérieuses questions , cite-t-il en exemple. Le gouvernement dit que c'est une fermeture indéfinie de l'urgence le soir et la nuit. C'est inquiétant, parce qu'on est en train de nous dire que, si on ne trouve pas de solution, ça va rester comme ça pendant longtemps.

Rester sur ses gardes

À Saint-Quentin, la mairesse, Nicole Somers, assure que les élus et la population demeurent vigilants pour conserver les acquis en matière de soins de santé.

Il faut être sur nos gardes et toujours défendre nos droits , insiste-t-elle.

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Elle souligne que des représentants de la région ont pris part aux consultations provinciales.