Des changements à prévoir rapidement pour le Atlético Ottawa

Pourtant, le dirigeant de l’organisation garde l’optimisme qui le caractérise depuis le début de l’aventure dans la capitale.

Je suis très heureux de la saison, mais pas du tout avec les résultats , précise le président-directeur général, Fernando Lopez. Je n’aime pas utiliser des excuses, mais nous avons pris des décisions qui n’ont pas été à notre avantage après tout.

Le grand responsable du club parle ici du long camp d’entraînement de deux mois à Madrid, avant la saison, qui a été suivi d’une quarantaine au retour à Ottawa et d’un début de saison dans un environnement protégé.

L'Atlético d'Ottawa à l'entraînement à Madrid, en Espagne Photo : Fernando López

Ce qui aurait dû être notre force cette saison a finalement été notre talon d'Achille. C’était dur physiquement et mentalement pour les joueurs et même les entraîneurs. Ils étaient épuisés. Aucune autre équipe dans la Ligue n’a eu la même réalité et ça nous a coûté cher , ajoute Lopez.

« Nous avons identifié tous les endroits où nous devons nous améliorer et le travail est déjà commencé. » — Une citation de Fernando Lopez, PDG Atlético Ottawa

Fernando Lopez, président-directeur général de l'Atlético d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Lopez reste évasif sur les changements qu’il veut effectuer dans les prochaines semaines pour faire mieux dans la Première ligue canadienne de soccer CPL . Il ne dit pas si l’entraîneur-chef, Mista, sera de retour, ni quels mouvements de personnel pourraient être effectués.

Je crois encore qu’on avait une très bonne équipe. Si nous avions la même sur papier l’an prochain, je crois que les choses pourraient être différentes, simplement parce que la saison sera normale [sans le contexte de la COVID] , ajoute-t-il, évoquant un retour à Madrid dans les prochains jours pour s’asseoir avec les dirigeants de l'organisation mère.

Alberto Soto, de l'Atlético Ottawa, lutte pour le ballon lors d'un match contre Halifax. Photo : Gracieuseté de Trevor MacMillan

Ce sera bon de faire deux pas de recul pour voir comment on va repartir vers l’avant de la bonne façon. Nous avons peut-être été trop optimistes. Mais, bâtir une équipe dans toutes les sphères, en télétravail, à partir de l’Espagne, c’est difficile et compliqué! Nous avons mis les pieds à la Place TD pour la première fois en juillet. Aucune organisation n’a vécu ça, je crois , s’encourage Lopez.

Un dernier match à l'image de la saison

Le Atlético Ottawa a mis fin à sa saison, dimanche, avec un match nul de 1-1 contre les Wanderers de Halifax. La rencontre pourrait résumer la dernière saison en entier.

Le club avait mal entamé la rencontre, avant de revenir avec un beau but de Matthew Arnone… expulsé quelques secondes plus tard pour célébration excessive.

Les joueurs d'Ottawa célèbrent le but de Matthew Arnone, juste avant que ce dernier ne soit expulsé de la rencontre. Photo : Gracieuseté de Trevor MacMillan

On ne compte plus le nombre de cartons rouges dont a écopé l’équipe de la capitale cette saison (5 en 28 rencontres en fait) et le nombre de matchs échappés en raison de l’indiscipline.

On ne peut pas donner autant de tirs de pénalité et recevoir autant de cartons. Nos performances ne s’expliquent pas seulement par ces deux données, mais ça fait la différence. Il faut faire le ménage dans cette portion de notre jeu et devenir meilleurs , a mentionné le capitaine Drew Beckie après la rencontre.

Le meilleur marqueur de la formation cette saison, Malcolm Shaw, souligne que l’ensemble du jeu de la formation a été affecté par ce type de moments dans les derniers mois. Ses 10 buts le placent au 5e rang de la Ligue chez les attaquants les plus productifs.

Il croit que l’Atlético aurait dû faire beaucoup mieux au classement. L’équipe occupe actuellement le 7e rang de la Première ligue canadienne de soccer CPL sur 8 équipes. Le FC Edmonton pourrait toutefois dépasser le onze ottavien avec une victoire lors de son tout dernier match la semaine prochaine.

« C’est frustrant pour les attaquants. On ne peut pas aller de l’avant avec un joueur en moins. On aurait dû avoir de meilleurs résultats dans bien des matchs sans ces cartons. Notre succès a été affecté. » — Une citation de Malcolm Shaw, attaquant

Malcolm Shaw a été le meilleur buteur de l'Atlético Ottawa dans une saison 2021 difficile. Photo : Gracieuseté de Freestyle photography / Matt Zambonin

Avec la formation qu’on avait, on ne s’est même pas approché de ce qu’on aurait dû accomplir. Le groupe est bon. Mais, c’est le soccer. Les choses ne vont pas toujours comme on s’y attend. Nous aurions dû faire beaucoup mieux. Il faudra se regarder dans le miroir et apprendre de nos erreurs. Il faudra être mieux préparé physiquement et mentalement l’an prochain , affirme le numéro 19.

Nous avons terminé la saison sur un bon sentiment. L’équipe allait dans la bonne direction depuis deux mois. Les joueurs adhèrent à notre philosophie. Nous avons grandi comme équipe. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je remercie tout le monde ici , a déclaré l’entraîneur Mista, incertain pour son avenir.

Le Atlético Ottawa veut s’assurer d’aller chercher un bon équilibre entre les vétérans et les jeunes prometteurs pour la prochaine saison. Nous étions une des plus jeunes équipes de la Première ligue canadienne de soccer CPL . Antoine Coupland a bien fait dans le dernier droit, Jaden Mercure aussi. On va continuer de former de jeunes talents. Il faut toutefois les encadrer avec de bons joueurs d’expérience , dit le PDG de l’équipe.

Antoine Coupland a été frappé par l'émotion lorsqu'il a marqué dans les arrêts de jeu contre le Cavalry FC. Photo : CPL / William Ludwick