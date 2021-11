Stéphanie Lacoste à la tête de Drummondville

Stéphanie Lacoste a délogé le maire sortant de Drummondville, Alain Carrier. Elle a remporté l'élection avec plus de 65 % des voix.

Stéphanie Lacoste, qui était conseillère municipale depuis 2015, a rappelé qu'il faut du courage pour se lancer en politique , félicitant du coup tous ceux qui se sont lancés dans cette campagne.

Tellement, mais tellement fière. C'est le résultat d'un beau travail d'équipe. C'est ensemble qu'on a réussit à faire cela , a tout de même souligné la nouvelle mairesse.

La nouvelle mairesse de Drummondville Stéphanie Lacoste Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Outre la nouvelle mairesse et Alain Carrier, l'homme d'affaires Othman Bouattour était dans la course. Alain Carrier avait remplacé Alexandre Cusson à la mairie en 2020 lorsque ce dernier s'était lancé dans la course à la direction du Parti libéral du Québec.

La gestion du conflit entre la Ville, Waste Management et Québec, ainsi que la gouvernance municipale et le développement économique de la Ville comptent parmi les enjeux de cette municipalité.