Michel Angers réélu pour un 4e mandat à la mairie de Shawinigan

À 21h45, Michel Angers obtenait 52,6 % des voix, alors que son principal adversaire, l’ancien député péquiste Luc Trudel, en récoltait 42,4 %. L’ancien vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières, Claude Cournoyer, avait pour sa part convaincu 5,0 % des électeurs.

C’est de continuer le travail que j’ai commencé avec l’équipe. Une citation de :Michel Angers, maire réélu de Shawinigan

La campagne électorale a été particulièrement féroce, alors que Michel Angers et son principal rival Luc Trudel se sont échangés de nombreuses attaques.

La question de la transparence a été au cœur des attaques des candidats. Luc Trudel reprochait entre autres au maire sortant de cacher des choses dans le dossier de l’usine de traitement d’eau potable du lac à la Pêche. Michel Angers n’a pris aucun engagement à ce sujet dans les dernières semaines, mais a affirmé qu’il comptait suivre les directives du ministère de l’Environnement.

De son côté, Luc Trudel a été talonné concernant son départ du Séminaire Sainte-Marie, alors qu’il en était directeur général.

Je l’ai vécu assez bien. Je ne vous cache pas que je fais les choses de la même façon, je fais les choses de façon positive. J’exprime les différents enjeux sur lesquels je veux travailler. Je suis un homme qui est rassembleur. Je ne changerai pas de formule, parce que la lutte a été plus difficile , a lancé Michel Angers.

C’est normal que quand on est rendu à un quatrième mandat, qu’on accumule certaines personnes qui peuvent être insatisfaite de choses qui peuvent arrivées en cours de mandat. Mais chose certaine, je peux assurer à l’ensemble de la population de Shawinigan que je vais mettre autant d’énergie, autant d’efforts, que j’en ai mis au cours des 12 dernières années pour continuer à avancer, parce que la ville de Shawinigan mérite de faire un pas en avant encore une fois , a-t-il poursuivi.

Le candidat défait à la mairie de Shawinigan Luc Trudel. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Selon lui, il a affirmé qu' il reste encore beaucoup de choses à faire et que des dossiers vont bouger dès cette semaine . Tout ce que j’ai mentionné, c’est parce que je suis capable de le faire. À la la limite de ce qu’on est capable de réaliser et avec aussi les finances que la Ville de Shawinigan a pour les différents dossiers.

Au cours de sa campagne, Michel Angers a notamment promis une gestion responsable et transparente de la dette et des taxes, la réduction de 30 % les émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030, d’accorder la gratuité du transport en commun aux personnes à faible revenu et l’implantation d’une zone d’innovation pour développer le secteur de l’électrification des transports.

Plus de détails à venir