Jean Lamarche réélu pour un premier mandat de 4 ans à Trois-Rivières

À 21h10, celui-ci récoltait 61,4 % des voix, tandis que sa rivale Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale sortante, en avait obtenu 37,2 %. Gilles Brodeur récoltait 1,3 % des voix.

Arrivé en poste en mai 2019 dans le cadre d’une élection partielle, après le départ du maire Yves Lévesque, Jean Lamarche obtient donc un premier mandat de quatre ans. Il a fait campagne en mettant en valeur les réalisations des dernières années de son administration.

C’est un immense sentiment de fierté qui m’habite en ce moment, mais aussi beaucoup de reconnaissance envers les électeurs de Trois-Rivières qui vont me faire confiance pour un vrai mandat , a-t-il affirmé quelques minutes après la confirmation de sa victoire.

Je veux compléter ce qu’on a commencé à faire. On a aussi mis en opération un Colisée, mais on s’en va aussi vers des projets pour Trois-Rivières, dont les Jeux du Québec et les Jeux du Canada.

Jean Lamarche mise sur une relance économique post-pandémique verte et entend concilier le développement économique, la qualité de vie et l'environnement.

Moi je suis arrivé avec une vision, un mandat à définir qui était quand même assez clair en disant vers où je m’en allais. Une citation de :Jean Lamarche, maire réélu de Trois-Rivières

Valérie Renaud-Martin fière de sa campagne

De son côté, Valérie Renaud-Martin se présentait quant à elle comme la candidate du changement.

J’accepte le résultat avec beaucoup d’humilité, c’est une campagne dont je suis très fière. Je remercie aussi les gens qui ont voté pour moi, qui m’ont attribué leur confiance , a-t-elle indiqué.

La conseillère municipale sortante s'est dite déçue du taux de participation au scrutin municipal.

La candidate défairte aux élections à la mairie de Trois-Rivières, Valérie Renaud-Martin, était réunie dans une salle du centre-ville avec ses proches et des militants. Photo : Radio-Canada

Elle demande au maire Lamarche de faire preuve de transparence, de mettre en place des projets en lien avec les besoins de la population et de travailler en équipe. J’espère que les conseillers, les conseillères, vont être considérés aussi, parce que moi j’ai vécu au conseil et ça n’a pas été facile de l’information même en tant que conseillère, donc j’imagine la population comment elle doit se sentir parfois.

Le sujet de l’offre aquatique de Trois-Rivières a occupé une bonne partie des dernières semaines de campagne électorale.

Conseillers municipaux élus par district Conseillers municipaux élus par district District Conseiller élu Conseiller sortant du Carmel Pierre Montreuil Pierre Montreuil des Carrefours René Martin Valérie Renaud-Martin de Châteaudun Luc Tremblay Luc Tremblay de Chavigny Maryse Bellemare Maryse Bellemare des Estacades Pierre-Luc Fortin (sans opposition) Pierre-Luc Fortin des Forges Mariannick Mercure de la-Vérendrye Dany Carpentier Dany Carpentier de la Madeleine Sabrina Roy Sabrina Roy de Marie-de-l'Incarnation Richard W. Dober Denis Roy de Pointe-du-Lac François Bélisle François Bélisle de Richelieu Ginette Bellemare des Rivières Claude Ferron de Sainte-Marthe Daniel Cournoyer Daniel Cournoyer de Saint-Louis-de-France Geneviève Auclair Michel Cormier

