Les visages du nouveau conseil d’administration de la FFCB

Roger Hébert

Roger Hébert, représentant de la région sud au conseil d'administration de la FFCB. Photo : Radio-Canada

Roger Hébert, résident de Kelowna, est nouveau au conseil d’administration de la FFCBFédération des francophones de la Colombie-Britannique . Ce Franco-Albertain d’origine a remporté l’élection en tant que représentant de la région du sud de la province.

Je pense que c’est un bon complément d’avoir au conseil d’administration quelqu’un qui a toujours vécu dans une situation minoritaire dans sa vie. Pour moi, la langue est très importante , estime le nouvel élu.

Roger Hébert a également eu dans le passé des responsabilités au Conseil scolaire francophone (CSF), notamment en tant que président et vice-président.

La communauté francophone a toujours eu une place importante dans ma vie. Une citation de :Roger Hébert, membre du conseil d'administration de la FFCB

Mes expériences de bénévole et de membre élu dans un conseil scolaire m’ont aidé à développer le sens de voir les besoins de la communauté francophone aux niveaux provincial et national, et de développer des plans pour répondre aux besoins de la communauté , peut-on lire dans son dossier de candidature.

Marie-France Lapierre

Les trois autres élections, toutes par acclamations, concernaient des personnes qui siégeaient déjà au conseil d’administration de la FFCBFédération des francophones de la Colombie-Britannique .

Marie-France Lapierre, représentante du Grand Vancouver au conseil d'administration de la FFCB. Photo : Radio-Canada / Simon Charland

Marie-France Lapierre, représentante du Grand Vancouver, affirme vouloir continuer à défendre de nombreux dossiers importants pour la francophonie de la Colombie-Britannique.

Je pense qu’on a tous le but commun d’avoir une présence plus visible tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral. Une citation de :Marie-France Lapierre, membre du conseil d'administration de la FFCB

L’élue souhaite poursuivre le travail sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles, qui lui tient à cœur. Elle plaide aussi pour la création d'un kiosque francophone à l’Aéroport international de Vancouver.

Suzanne Jacob

Suzanne Jacob, représentante du Grand Vancouver au conseil d'administration de la FFCB. Photo : Radio-Canada

Suzanne Jacob, elle aussi réélue au conseil d’administration, est l’autre représentante du Grand Vancouver.

Elle siège au sein de la FFCBFédération des francophones de la Colombie-Britannique depuis deux ans.

Je suis très heureuse de continuer mon travail au sein de la Fédération. C’est un travail qui m’intéresse beaucoup et c’est une équipe très dévouée à la cause des francophones , se réjouit-elle.

Parmi les dossiers importants, Suzanne Jacob évoque également la modernisation des langues officielles ou la création du kiosque francophone à l’aéroport de Vancouver.

Nous avons notre carte routière pour les cinq prochaines années, nous n’allons pas chômer. Une citation de :Suzanne Jacob, membre du conseil d'administration de la FFCB

Diane Bergeret

Diane Bergeret est représentante de la région de l'île de Vancouver Sud au conseil d'administration de la FFCB. Photo : Radio-Canada

Diane Bergeret continuera de représenter la région de l'île de Vancouver Sud au conseil d'administration. Elle y siège depuis novembre 2019.

Je veux m'assurer que les membres du CA et la Fédération soient toujours au courant de ce qui se passe sur l'île de Vancouver, explique l’élue qui habite à Victoria depuis 34 ans.

Je souhaite faire de mon mieux pour soutenir ma région et ses résidents en portant leur voix au sein de la FFCB. Une citation de :Diane Bergeret, membre du conseil d'administration de la FFCB

Avant de siéger à la FFCBFédération des francophones de la Colombie-Britannique , elle a notamment fait partie de la Société francophone de Victoria pendant six ans.

Avec des informations de William Burr