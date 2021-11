Évelyne Beaudin devient la première femme mairesse de Sherbrooke

Sherbrooke était le siège d'une lutte entre trois figures bien connues dans l'univers politique. Évelyne Beaudin, qui jouait le rôle d'opposition officielle à l'hôtel de ville, s'opposait au maire sortant Steve Lussier ainsi qu'à l'ancien député et ministre de la Famille Luc Fortin. Un quatrième joueur, Patrick Tétreault, a fait son entrée très discrètement tout juste avant la fermeture de la période de mise en candidature.

Des militants de Sherbrooke citoyen réagissent avec joie à l'annonce de la victoire d'Évelyne Beaudin comme mairesse de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

En début de soirée, c'est Luc Fortin qui menait. Après une dizaine de bureaux de votes de dépouillés, Évelyne Beaudin s'est emparé de la tête. Le maire sortant, Steve Lussier, est resté tout le long de la soirée en troisième position.

À l'annonce de la victoire d'Évelyne Beaudin, la cinquantaine de personnes rassemblées au Boquébière de Sherbrooke pour suivre le dépouillement ont hurlé de joie.

Steve Lussier n'est pas réélu. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Évelyne Beaudin est à la tête de Sherbrooke citoyen, parti qu'elle a cofondé en 2016. Elle était conseillère municipale depuis 2017.

L'accès à la propriété et au logement abordable, la protection des parcs et des milieux naturels, la mobilité durable, l'amélioration des infrastructures culturelles et sportives, le développement des quartiers et du centre-ville et le taux de taxation représentent certains des principaux enjeux des citoyens.