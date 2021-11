Le Canada retire son personnel non essentiel de l’Éthiopie

En raison des conditions de sécurité qui ne cessent de se détériorer, le Canada a décidé de retirer tout son personnel non essentiel et les membres des familles de ses diplomates de l'Éthiopie.

Affaires mondiales Canada a publié un communiqué dans lequel il indique que la situation évolue rapidement en raison des affrontements dans le nord-est du pays, et que la sécurité des Canadiens demeure sa priorité.

Il encourage tous les Canadiens qui ont la possibilité de quitter le pays en toute sécurité de le faire, ou encore de communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence pour obtenir de l'aide.

Affaires mondiales Canada mentionne que son ambassade à Addis Abeba demeure ouverte et que des représentants des services consulaires sont en mesure d'apporter une aide aux Canadiens dans le besoin.

Selon l'Organisation des Nations unies (ONU), un an après les violents affrontements entre les forces de l'ordre gouvernementales et les partisans du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), quelque 5,2 millions de personnes ont toujours besoin d'aide d'urgence dans les régions éthiopiennes du Tigré, de l'Amhara et de l'Afar.

En raison d'allégations de violations généralisées des droits de la personne par toutes les parties impliquées dans le conflit, l' ONUOrganisation des Nations unies craint que des milliers de personnes ne soient tuées et estime que plus de 2 millions ont été forcées de fuir leur foyer.

Le Canada soutient tous les habitants de l'Éthiopie. Les violations et abus documentés des droits de l'homme et les violations du droit humanitaire international sont profondément troublants , peut-on lire dans le communiqué d'Affaires mondiales Canada.

Le Canada appelle à une fin immédiate des hostilités et condamne fermement les attaques sans discrimination contre les civils et le personnel humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. Il est impératif de garantir l'accès à l'aide humanitaire. Une citation de :Affaires mondiales Canada

Dans un message publié sur Twitter dimanche, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dit avoir parlé avec l'ambassadeur Stéphane Jobin des plus récents développements dans le pays de l'Afrique de l'Est.