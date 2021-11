Les tests risquent de freiner l’engouement pour les courts séjours aux États-Unis

Dès lundi, il sera de nouveau possible pour les Canadiens de traverser la frontière terrestre avec les États-Unis pour des déplacements non essentiels.

Mais l'exigence d'un test de dépistage pour revenir au pays risque de freiner l’enthousiasme. Et notamment des Ontariens, de Cornwall ou de Kingston, par exemple, qui, proches de la frontière, avaient l’habitude, avant la pandémie, d’effectuer de courts séjours aux États-Unis ou d’aller y voir leurs proches.

Je ne pense pas que la situation sera différente de celle qu’on a pu observer au mois d’août [quand le Canada avait rouvert sa frontière terrestre aux États-Unis]. On ne s’attend pas à ce qu’il y ait un grand engouement, même avec la période des Fêtes , soutient Bill Stewart, directeur général de la Chambre de commerce des Mille-Îles et Gananoque.

Un gros montant pour un court séjour

Actuellement, toute personne entrant au Canada doit présenter un test moléculaire récent qui montre un résultat négatif d'un test de dépistage de la COVID-19 afin d'entrer au Canada. Un test dont le coût peut varier entre 150 $ et 300 $.

C’est sûr que ça va en décourager. Si vous êtes deux passagers dans une voiture, ça peut vouloir dire près de 400 dollars en tests de dépistage pour un voyage d'une journée ou de quelques jours. Ça va peser dans la balance, parce que c’est un prix pas si éloigné d’un vol pour l’Europe , analyse M. Stewart.

Vendredi, l'administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, a indiqué que cette politique est activement examinée . Mais pour l’heure, elle reste en vigueur.

La situation est différente pour les longs séjours, mais dans les agences de voyages, les exigences actuelles nécessitent de s’adapter.

Pour des voyages de deux ou trois jours, comme on était habitué de faire auparavant, on n’en aura pas pour un petit bout, tant et aussi longtemps que le test PCR va être obligatoire pour le retour , pense Marie-Pier Guillemette, propriétaire d'Inspirations voyage, à Gatineau. Les demandes qu’on a présentement, c’est surtout des demandes de renseignements pour des gens qui vont s’en aller en Floride ou partir pour un roadtrip de plusieurs semaines.

Pas de retour à la normale avant le printemps?

M. Stewart anticipe un retour à une fréquentation touristique plus normale pour le printemps ou l’été prochain, quand les mesures sanitaires commenceront à se relâcher.

Mme Guillemette abonde dans le même sens.

On espère que dans les prochains mois, ce sera plus facile et que les restrictions seront peut-être enlevées ou diminuées , dit-elle, notamment avec un éventuel recours aux tests antigéniques rapides. D’ici l’été, on espère que le tout soit revenu à une certaine normalité .

Plusieurs voix s’élèvent contre le maintien des mesures en place. Lundi, des maires des États-Unis et du Canada doivent d’ailleurs tenir un point de presse pour réclamer la fin de l'obligation du test PCR pour entrer au Canada.

