Le nombre de doubles greffes de poumons a augmenté en Colombie-Britannique, notamment à cause de la COVID-19, selon le directeur du Programme de transplantations pulmonaires de la province.

Selon le Dr John Yee de l’Hôpital général de Vancouver, 107 Britanno-Colombiens ont eu leurs deux poumons remplacés ces deux dernières années.

Depuis le mois d'avril, neuf des 107 greffes ont dû être effectuées en raison de lésions pulmonaires liées à la COVID-19. Huit des neuf patients ayant subi des transplantations étaient âgés de 30 à 50 ans et se trouvaient en bonne santé avant de tomber malades, explique le Dr Yee.

Le docteur John Yee dirige le Programme de transplantation pulmonaire de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

En 2020, la Colombie-Britannique a effectué 55 doubles greffes de poumons, un record, selon des données de BC Transplant, l’organisme qui gère le registre des donneurs d’organes.

Le Dr Yee s’attend à ce que quelque 60 transplantations pulmonaires soient effectuées d’ici la fin de l’année.

Il précise que la plupart des cas concernent des fibroses pulmonaires et que les cas les plus agressifs sont liés à la COVID-19. En ce qui concerne le nombre de gens que nous soignons et la férocité des dégâts aux poumons, je dirai que ceci est sans précédent , ajoute le médecin.

Nous n’avons presque jamais vu une maladie qui détruit aussi vite les poumons. Une citation de :Dr John Yee, Hôpital général de Vancouver

Même si les malades sont aidés par des respirateurs artificiels, le coronavirus détruit leurs poumons à tel point qu’une transplantation pulmonaire est inévitable, explique le Dr John Yee.

Certains malades atteints de la COVID-19 voient leurs poumons remplis de fluides et de pus. Ceci détruit l’élasticité de ces organes qui ne peuvent plus se remplir d’oxygène normalement.

D'après les informations dYvette Brend