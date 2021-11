Festivités et émotion pour la désignation du parc Annie Pootoogook, à Ottawa

Connue pour ses dessins au crayon sur la vie inuit contemporaine, cette artiste Inuk, originaire du Nunavut, vivait à Ottawa lorsqu'elle est tragiquement décédée, en septembre 2016, à l'âge de 47 ans.

Son corps a été retrouvé dans la rivière Rideau, et bien que sa mort ait initialement été considérée comme suspecte, la police d'Ottawa a, par la suite, jugé qu'elle n'était pas criminelle.

En 2020, une campagne a été lancée par une résidente du quartier Côte-de-Sable, afin de nommer officiellement le parc situé derrière le centre communautaire en son honneur.

Depuis dimanche, c’est désormais chose faite. Et Stéphanie Plante, à l’origine de cette initiative, a insisté sur le fait qu’il était super important qu’on voit visiblement le nom de femmes sur les briques des édifices .

Le parc Annie Pootoogook est situé au 250 rue Somerset Est.

L'hommage de la gouverneure générale

Présente pour marquer ce moment, la gouverneure générale, Mary May Simon, a rendu hommage à cette artiste qui a si bien représenté la vie contemporaine des Inuits.

Annie a capturé la vie quotidienne des Inuits [...] des choses simples comme d’aller magasiner à la coopérative ou regarder la télévision [...] , a-t-elle déclaré. Elle a montré aux Canadiens un point de vue jamais observé, surtout à l’extérieur du Nord.

Au cours de sa carrière, Mme Pootoogook a remporté le Sobey Art Award, en 2006, a rappelé Mme Simon.

La nouvelle gouverneure générale, Mary May Simon Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Des moments exaltants, mais qui ne peuvent faire oublier qu’ elle a aussi souffert de problèmes de santé mentale, de toxicomanie, d'itinérance et d'abus , a poursuivi la gouverneure générale.

En tant que première gouverneure générale inuit et autochtone, je veux attirer l'attention sur la façon dont les artistes inuits, comme Annie, représentent notre peuple et comment nous nous voyons , a-t-elle lancé. Nous participons activement à partager notre culture, notre langue et la vérité sur notre histoire , a-t-elle insisté.

Mme Pootoogook faisait partie d’une famille d'artistes célèbres de Kinngait, anciennement connue sous le nom de Cape Dorset, au Nunavut.

Plusieurs personnes sont venues assister à cette commémoration, organisée à l'occasion de la Journée internationale des Inuits. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Danses et chants ont marqué la journée. La fille de Mme Pootoogook, Napachie, était présente lors de cette cérémonie festive, mais aussi très émotive.

J’aimerais tellement être avec elle , a-t-elle dit, avant de fondre en larmes.

La cérémonie coïncidait avec la Journée internationale des Inuits. Depuis 15 ans, chaque année, le 7 novembre marque la Journée internationale des Inuits pour les quelque 150 000 Inuits du Canada, de l’Alaska et du Groenland.

Avec les informations de Nafi Alibert