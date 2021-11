Le coup d'envoi du 43 e Gala de l'ADISQ a été donné sur les ondes d'ICI Télé. Avec déjà 11 trophées derrière la cravate, la chanteuse gaspésienne Klô Pelgag pourrait terminer la soirée avec un total de 14 Félix. Les autres favoris de la soirée sont FouKi, Les Cowboys fringants, Louis-Jean Cormier et Vincent Vallières, qui ont chacun amassé au moins cinq nominations.

Regardez le 43e Gala de l'ADISQ en direct sur le site d'ICI Télé.

Les célébrations se sont ouvertes sur les violons d’Angèle Dubeau et de son ensemble La Pietà, sur lesquels l’auteur David Goudreault a livré un slam en hommage à la poésie. L’artiste innu Scott Pien-Picard, le producteur CRi et la chanteuse Roxane Bruneau ont ensuite défilé sur scène pour interpréter des bouts de leurs chansons, qui se sont enchaînés harmonieusement grâce au son ininterrompu des violons.

Louis-José Houde, toujours en forme, a ensuite livré un petit numéro d’ouverture humoristique, ironisant sur le manque de diversité dans certains galas et les mea culpa d’artistes qui ont fait l’objet d’allégations d’inconduites sexuelles, comme Alex Nevsky, écorché au passage.

Klô Pelgag a par la suite investi la scène avec des danseurs et des danseuses pour une interprétation de Mélamine, tirée de son album Notre-Dame-des-Septs-Douleurs; un numéro visuellement bluffant.

Klô Pelgag en prestation au 43e Gala de l'ADISQ Photo : Radio-Canada / Eric Myre

Louis-Jean Cormier ouvre le bal

Louis-Jean Cormier a ouvert le bal en remportant le premier Félix de la soirée, celui de l’album adulte contemporain de l’année pour Le ciel est au plancher, son quatrième album en solo; un prix remis par Cœur de Pirate.

L’auteur-compositeur-interprète est encore en lice dans quatre catégories ce soir : choix de la critique, artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, auteur ou compositeur de l’année et interprète masculin de l’année.

Après une prestation de Charlotte Cardin, le prix de l’album instrumental de l’année a été remis à Daniel Bélanger pour Travelling. C’était son 23e Félix en carrière, ce qui fait de lui l’artiste masculin le plus récompensé de l’histoire de l’ADISQ.

Un 12e Félix cette année pour Klô Pelgag

Klô Pelgag n'a pas mis beaucoup de temps à revenir sur scène. Quelques minutes après sa prestation, elle y est retournée pour accepter son 12e Félix de l'année, celui du spectacle en ligne de l'année – francophone, pour son concert virtuel Vivre : le spectacle spectral. C'est d'ailleurs un quatrième trophée pour ce spectacle seulement.

Il reste encore plusieurs Félix à décerner. Les Cowboys Fringants pourraient remporter le prix de la chanson de l’année pour Sur mon épaule, celui du groupe de l’année et celui du spectacle en ligne francophone pour le concert-événement L’Amérique pleure : le film.

Chose assez rare, le rappeur FouKi compte deux albums en lice dans la catégorie de l'album rap de l'année, soit Grignotines de luxe et Génies en herbe (avec Koriass). Il pourrait également repartir avec les Félix de l’interprète masculin de l’année, du meilleur spectacle en ligne francophone et de la meilleure chanson de l’année, pour Ciel, avec Alicia Moffet.

De son côté, Vincent Vallières continue de surfer sur sa popularité après plus de 20 ans de carrière. Il se frotte ce soir à Louis-Jean Cormier et Ariane Moffatt pour le prix de l’auteur/auteure ou compositeur/compositrice de l’année. Il est également finaliste pour le prix de l’interprète de l’année et de la meilleure chanson de l’année pour Homme de rien, tirée de son huitième album, Toute beauté n’est pas perdue.

Louis-José Houde est de retour à l'animation du gala encore une fois cette année, et ce pour la 16e année consécutive.

Révélation de l'année

Comme chaque année, les projecteurs seront braqués ce soir sur le Félix de la Révélation de l'année, l'un des plus beaux coups de pouce que peut s'offrir un artiste au Québec en début de carrière.

La lutte se fera entre Alex Burger, le groupe Comment Debord, le producteur de musique électronique CRi, la chanteuse de country pop Léa Jarry et Thierry Larose, qui est devenu à 23 ans le plus jeune artiste à gagner le prix de la chanson SOCAN, plus tôt cette année.

Rappelons que l'an dernier, le prix avait été remporté par Eli Rose, pour son premier album solo après la fin du duo Eli et Papillon.

Interprètes de l'année

Deux autres catégories à surveiller ce soir : celles de l'interprète féminine et l'interprète masculin de l'année. Du côté des femmes, Roxane Bruneau, Cœur de pirate, Ariane Moffatt, Klô Pelgag et Guylaine Tanguay se disputent le Félix.

Chez les hommes, la bataille se fera entre Louis-Jean Cormier, FouKi, Pierre Lapointe, Damien Robitaille et Vincent Vallières.

Prestations musicales

Près d’une vingtaine d’artistes ont été invités à se produire sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier, dimanche soir : Alex Burger, Angèle Dubeau et La Pietà, Charlotte Cardin, CRi, Damien Robitaille, David Goudreault, Dominique Fils-Aimé, Élage Diouf, FouKi, Guylaine Tanguay, Irvin Blais, Klô Pelgag, Léa Jarry, Roxane Bruneau, Scott-Pien Picard, Simon Leoza et Vincent Vallières.

Plus de détails à venir.