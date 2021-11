Des élections municipales plus coûteuses en temps de pandémie

Évidemment, dû au fait qu'il y a des mesures sanitaires cette année, on a dû travailler différemment, explique le directeur général des communications d'Élections Saguenay, Jeannot Allard. L'élection de 2017 par exemple avait coûté 1,4 million donc on parle quand même de 400 000 $ de plus.

Plus d'employés ont dû être engagés mais l'organisation n’a pas eu de problèmes de pénurie de main-d'œuvre, grâce à une campagne publicitaire qui a permis de recruter plus de 2000 personnes.

Dimanche, on comptait 1500 personnes dans les différents bureaux de vote de la ville, selon Jeannot Allard.

Préparation importante avant le scrutin

On qualifie souvent les élections, nous ici à l'interne, d'un show télévisé qu'il faut préparer à l'avance minute par minute , explique Jeannot Allard.

Depuis des mois, l'équipe d'Élections Saguenay occupe des bureaux au Faubourg Sagamie afin de préparer les élections municipales.

À partir du moment où les gens viennent s'installer, la présidente d'élections et son équipe, c'est un bon six mois de préparation. On doit préparer la venue dans les 291 urnes, dans les 67 bureaux de vote. On doit préparer la venue du personnel, on doit les préparer, les former, faire imprimer les bulletins de vote, rencontrer les candidats, leur expliquer des choses.

Selon des informations de Béatrice Rooney.