Les résultats dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Le maire sortant Gaétan Pageau (Fierté lorettaine) veut poursuivre son travail. Il a été élu très récemment, en décembre 2020, à la suite de la mort du maire Émile Loranger. Il a toutefois de la compétition avec Claude-Étienne Valois. Les deux candidats ont des priorités communes, comme le dossier des frais d'agglomération payés en trop à la Ville de Québec. Le bruit dans le secteur de l’aéroport depuis l’arrivée du 737 est aussi une priorité des candidats. Des élections ont lieu pour tous les postes de conseillers municipaux, sauf celui du district 4.

Le maire sortant Sylvain Juneau, qui brigue un 3e mandat, affrontera la conseillère sortante Annie Godbout (Renouveau Saint-Augustin - Équipe Annie Godbout). M. Juneau insiste sur la stabilité. Annie Godbout est conseillère depuis 2017 et elle critique la gestion actuelle de la municipalité. Elle a promis une réduction de taxe de 15 %, suivie d’un gel de plusieurs années. Raymond Bernier, un ex-député libéral provincial, fait partie de l’équipe de Madame Godbout. Quant aux postes de conseiller, des élections auront lieu pour chaque district, donc aucun élu par acclamation.

Deux candidats briguent la mairie, Guy Beaumont et Claude Duplain. Le maire sortant Daniel Dion ne se représente pas, après trois mandats. 4 des 6 conseillers ont été élus sans opposition. Aucun des deux candidats n’a d’expérience en politique municipale. Claude Duplain a été député libéral de la circonscription de Portneuf de 2000 à 2004 à la Chambre des communes. Il a été secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. M. Beaumont est entrepreneur, père monoparental de deux garçons.

MRC de La Jacques-Cartier



Fossambault-sur-le-Lac

Jacques Poulin est élu sans opposition. Le maire sortant Jean Perron ne se représente pas. La municipalité a été touchée au printemps par une polémique concernant la future utilisation du terrain du camping du Lac-Saint-Joseph, qui devait être transformé en développement résidentiel de plus de 400 unités d’habitation. Le promoteur a fini par retirer son projet et compte présenter une nouvelle mouture du projet, mais le terrain a officiellement été vendu.

Jacques Poulin (Équipe Jacques Poulin), élu maire sans opposition





Saint-Gabriel-de-Valcartier

Brent Montgomery, maire sortant, réélu sans opposition





Sainte-Brigitte-de-Laval

Le conseil municipal pourrait être complètement renouvelé puisque tous les postes font l’objet d’une course. Le maire sortant Carl Thomassin fait face à Didier Bonaventure, un artiste photographe qui avait déjà brigué la mairie en 2017. Alain Dufresne, ancien conseiller municipal, est aussi candidat à la mairie. Issu du milieu des affaires, il veut doter la municipalité en croissance d’un réseau routier adéquat, d’infrastructures sportives et culturelles et d’un plan d’urbanisme cohérent.

Candidats à la mairie

Didier Bonaventure

Alain Dufresne

Carl Thomassin, maire sortant





Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Le maire sortant Pierre Dolbec devra se mesurer à la conseillère sortante Julie Guilbeault. C’est une première course à la mairie en près de 10 ans (depuis 2012), puisque M. Dolbec a été élu sans opposition en 2013 et 2017. La question de l’éducation est au cœur des priorités des deux candidats, avec la possible construction de la première école secondaire de la municipalité et la construction d’une troisième école primaire. Deux des six postes de conseillers sont à pourvoir.

Candidats à la mairie

Pierre Dolbec, maire sortant

Julie Guilbeault





Shannon

Candidats à la mairie

François-Michel Hardy (Démocratie Shannon)

Sarah Perreault





Stoneham-et-Tewkesbury

Sébastien Couture et Robert Miller se présentent chacun contre le maire sortant Claude Lebel, qui lui tente d’être réélu. La campagne se joue notamment sur l’avenir du golf de Stoneham. Les trois candidats n’ont pas tous la même vision du développement proposé sur le terrain du golf de la municipalité.

Candidats à la mairie

Sébastien Couture (Équipe Sébastien Couture)

Claude Lebel (Parti uni des Cantons), maire sortant

Robert Miller





Lac-Beauport

Le maire sortant Michel Beaulieu ne briguera pas un troisième mandat (il a été élu pour la première fois en 2009, puis en 2017). Les candidats sont Charles Brochu du parti Option citoyenne Lac-Beauport, Guy Gilbert, Hélène Bergeron et Bernard La Roche. Charles Brochu est un avocat qui dit représenter le changement. Guy Gilbert a été conseiller municipal au cours des huit dernières années. Hélène Bergeron est aussi une conseillère sortante. La question du développement résidentiel de la municipalité est au centre de la course à la mairie, alors que Charles Brochu critique la tangente prise dans les dernières années et veut mettre un frein au développement au détriment des forêts.

Candidats à la mairie