Des élus veulent réguler le nombre de magasins de cannabis

Au cours des dernières années, ces magasins se sont multipliés. En trois ans, plus de 1000 magasins ont ouvert leurs portes dans la province, et un cinquième d'entre eux se trouvent à Toronto.

Mardi, les conseillères Kristyn Wong-Tam et Paula Fletcher présenteront une motion selon laquelle ils demanderont au gouvernement de l'Ontario de cesser de distribuer de nouvelles licences de vente au détail de cannabis pendant un an, ou jusqu'à ce qu'un projet de loi d'initiative parlementaire sur la question devienne loi. Les conseillères s'inquiètent de la concentration des magasins de cannabis à Toronto et de leur proximité les uns des autres.

Le projet de loi 29 permettrait aux municipalités d'avoir davantage leur mot à dire sur le lieu et le nombre de licences de cannabis pouvant être délivrées. La députée néo-démocrate Marit Stiles a présenté le projet de loi, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée législative de l'Ontario.

Mme Wong-Tam, qui représente le quartier 13 de Toronto-Centre, a déclaré dimanche que ses électeurs sont préoccupés par le nombre de magasins de cannabis dans leur quartier et par le manque de contrôle du conseil municipal sur leur emplacement. Elle estime qu'il y a actuellement environ 300 magasins de cannabis à Toronto et qu'ils pourraient cannibaliser les rues principales.

Kristyn Wong-Tam représente le district de Toronto Centre, où de nombreux commerces de cannabis se sont établis depuis la pandémie. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

La concentration et la prolifération des magasins de cannabis réduisent la diversité du commerce de détail, a-t-elle ajouté. On ne sait pas non plus pourquoi il y en a autant à proximité les uns des autres dans certaines zones, a-t-elle ajouté.

Le nombre de magasins qui ont ouvert est très rapide. Dans de nombreux quartiers, il semble y avoir une concentration de magasins , a déclaré Mme Wong-Tam.

Souvent, ils se trouvent dans les rues principales, où nous voyons des détaillants dynamiques et diversifiés. Souvent, ces magasins sont maintenant repris par des boutiques de cannabis. Et cela signifie que nous voyons moins de variété et de diversité dans le nombre de détaillants. Et ce n'est pas forcément bon pour les rues commerciales.

Des électeurs se sont plaints à son bureau, dit-elle. Les gens vivent et travaillent dans des quartiers où il y a beaucoup de magasins de cannabis, a-t-elle noté. Les détaillants de cannabis eux-mêmes se sont plaints du nombre, dit-elle.

Nous entendons des exploitants et des détaillants de toute la ville, de petites boutiques familiales, que ce soit sur l’avenue Danforth ou sur laa rue Queen Ouest, dire qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la forte rentabilité des magasins de cannabis , a-t-elle déclaré.

Mmes Wong-Tam et Fletcher souhaitent que le conseil municipal approuve le projet de loi d'initiative parlementaire et informe la province que Toronto l'a approuvé.

Le ministère du Procureur général de l'Ontario et la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (AGCO) n'ont pas répondu à une demande de commentaires de CBC Toronto.

Mme Stiles, qui représente la circonscription de Davenport, se dit encouragée par le fait que la Ville pourrait soutenir son projet de loi. Selon elle, ce soutien aidera à convaincre la province que les communautés ont besoin d'une voix plus importante pour décider de l'emplacement des magasins de cannabis.

Le projet de loi a été présenté il y a deux ans.

Je pense qu'il est très important, lorsqu'il s'agit d'une industrie réglementée comme celle-ci, de s'assurer que les communautés ont leur mot à dire, en particulier sur la question de la proximité.

Le statu quo n’est pas une bonne politique, selon un expert

Selon Adam Vassos, président du Retail Cannabis Council of Ontario [Conseil des magasins de détail de cannabis de l’Ontario, traduction libre], la motion de Mmes Wong-Tam et Fletcher est peut-être mal conçue . Une fois qu'une municipalité a accepté le mandat provincial de délivrer des licences pour les magasins de cannabis au détail, elle perd la compétence de gouverner ou de réglementer les magasins de cannabis par le biais de règlements municipaux, a-t-il expliqué.

M. Vassos ajoute que la Ville peut prendre des mesures en fermant les détaillants illégaux ou sans permis.

Malgré tout, celui-ci pense que la province devrait tout de même agir. Notre gouvernement [pense] qu'avec l'ouverture d'un plus grand nombre de magasins légaux, vous allez vous débarrasser des magasins illégaux, ou des magasins sans permis, et ce n'est tout simplement pas le cas.

Avec des informations de Stella Dupuy et de CBC News