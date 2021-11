Premier soir de fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Lachine

Les nouvelles heures d’ouverture de l’urgence seront pour une période indéterminée, mais temporaire, indique la direction de l’hôpital, soit de 7 h 30 le matin à 19 h 30.

On suggère aux personnes désirant consulter pour un problème de santé en dehors de cet horaire de se présenter aux urgences de l’Hôpital de Verdun et de l’Hôpital de LaSalle.

Un appel à Info-Santé (811), la consultation d’un pharmacien et la visite à une clinique médicale ou dans un CLSC sont également conseillés pour les cas moins urgents.

Les gestionnaires de l’hôpital, qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), assurent cependant que même fermée, l’urgence ne refusera aucun cas critique.

On pense, par exemple, à une ambulance qui aurait un patient en arrêt cardiaque et qui passe devant l’hôpital. On va intervenir 24/7. Et si quelqu'un se présente avec une très mauvaise condition, on va intervenir , a précisé le Dr Pierre Gfeller, PDG du CUSM, la semaine dernière.

La direction de l’établissement se dit désolée des inconvénients que cette fermeture occasionnera à la population de Lachine et des environs.

Le CUSM tient à réaffirmer son engagement envers les équipes de soins et les patients de l’Hôpital de Lachine, ainsi qu’à la population de Lachine et des environs , a-t-elle écrit dans un courriel à Radio-Canada.

Les protestations se poursuivent

Pour expliquer cette fermeture, la direction de l’hôpital invoque un manque critique d’infirmières et d’inhalothérapeutes.

Et les protestations des résidents du quartier et du personnel soignant depuis que la nouvelle a été annoncée, il y a deux semaines, n’ont pas réussi à la faire changer d’idée.

Encore dimanche après-midi, un rassemblement de près d’une centaine de personnes s’est tenu pour s’opposer à la fermeture. Étaient présents, en plus de la population et des employés de l’hôpital, certains membres de la classe politique, dont la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Le président du Conseil des médecins de l’Hôpital de Lachine, qui s’oppose fortement à la décision, était lui aussi au rassemblement. Selon le Dr Paul Saba, la fermeture aura des conséquences mortelles. On va avoir des gens qui vont mourir avant d’arriver à l’hôpital , dit-il.

Le Dr Saba déplore également le fait que les gens à faible revenu subiront particulièrement les effets négatifs de la fermeture.

Parce qu’il y en a beaucoup ici qui n’ont pas les moyens de payer un taxi ou conduire une voiture, parce qu’ils n’ont pas une voiture. Souvent, ils marchent directement à l’hôpital. C’est leur hôpital de proximité , insiste-t-il.

Quant à Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, il qualifie ce bris de service de drastique, dramatique et irrespectueux des populations autour des grands centres .

M. Brunet rappelle que de plus en plus d’urgences doivent fermer le soir et la nuit au Québec en raison du manque de personnel. C’est notamment le cas à Gatineau, à Senneterre, en Abitibi, et à Coaticook, en Estrie.