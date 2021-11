Serge Bergeron devient maire de Roberval

Dès le début du dépouillement des votes, M. Bergeron a pris l’avance et a creusé l’écart entre lui et son concurrent. Guy Larouche a d’ailleurs quitté le rassemblement à l’auditorium de la Cité étudiante au milieu de la soirée, devant l’évidence de sa défaite. Il a refusé de commenter les résultats.

M. Bergeron décroche donc la mairie au terme de sa première course pour la direction de la ville. Plus tôt cet automne, il avait mordu la poussière à titre de candidat conservateur dans la circonscription de Lac-Saint-Jean aux élections fédérales.

Il a l’intention de rapidement rencontrer son conseil municipal et le personnel administratif.

On va poursuivre ce qui est déjà amorcé et on va mettre en place nos engagements pour le prochain mandat. On va voir comment on peut les planifier et les réaliser.

Une citation de :Serge Bergeron, nouveau maire de Roberval