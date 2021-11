Julie Dufour élue mairesse de Saguenay

À 22 h 15, elle récoltait 46,53 % des appuis contre 30,37 % pour Josée Néron après 291 boîtes sur 487.

En entrevue après sa victoire, Julie Dufour a avoué qu'elle s'attendait à devoir patienter beaucoup plus longtemps avant d'être déclarée gagnante.

C'est un message d'unification. J'ai une très grande fierté et beaucoup de reconnaissance pour tous les gens que j'ai rencontrés sur le terrain , a-t-elle mentionné lors de sa première entrevue.

Elle a par la suite confirmé qu'elle ne garderait pas son poste de cheffe de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD).

Josée Néron avait succédé à Jean Tremblay, après un mandat comme conseillère municipale.

En entrevue avec Catherine Doucet, elle a avoué avoir été surprise du résultat. On est toujours déçu devant une défaite. Je félicite les élus et je félicite Mme Dufour. Je souhaite à tout le monde de travailler ensemble , a-t-elle exprimé, rappelant qu'elle avait dû s'absenter quelques jours en fin de campagne en raison d'une extinction de voix et d'une sinusite.

Josée Néron a été défaite par Julie Dufour au terme d'un premier mandat à la mairie de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

L'ancien ministre libéral Serge Simard ne fera donc pas un retour sur la scène municipale. À 22h15, il récoltait un peu moins de 11 % des votes.

Catherine Morissette, Claude Côté, Jacinthe Vaillancourt ont fermé la marche.

Dès le dépouillement des premières boîtes de scrutin, Julie Dufour a rapidement pris les devants, alors que les premiers bulletins provenaient en majorité de Jonquière.

Julie Dufour entourée de militants, dont l'avocat Charles Cantin Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Une campagne à sept puis six

La campagne à Saguenay a vu un joueur disparaître en cours de route, alors que Dominic Gagnon s’est retiré de la course, après la fin de la période de mise en candidature. Son nom avait alors dû être biffé des bulletins de vote, ce qui aura coûté environ 20 000 $ à Saguenay. L’ancien chef du Parti des citoyens de Saguenay avait jugé qu’il ne réussirait pas à renverser la vapeur, lui qui avait pris le 4e rang en 2017.

Il est rapidement apparu lors de la publication des premiers sondages que le vote contre Josée Néron semblait se cristalliser en appuis pour Julie Dufour, malgré que cinq autres candidats tentaient aussi de déloger la mairesse sortante.

Tous les candidats ont multiplié les communiqués de presse et événements médiatiques, mais le grand nombre de personnes en lice a limité leur visibilité.

Josée Néron discutait avant le dévoilement des résultats, au Calypso à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Les candidats ont croisé le fer à quelques reprises lors d’événements communs, comme celui organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. Ce n’est que lors du débat organisé par le Cercle de presse du Saguenay qu’ils ont pu vraiment répliquer aux attaques de leurs adversaires. Tous les candidats avaient offert une bonne performance.

Il y a quatre ans, Josée Néron l’avait emporté avec près de 50 % des votes face à l’ancien ministre fédéral Jean-Pierre Blackburn, Arthur Gobeil et Dominic Gagnon. Elle succédait à l’ancien maire, Jean Tremblay, présent depuis la fusion municipale.

En raison de la pandémie, les élections à Saguenay auront coûté 400 000 $ de plus qu'en 2017, soit 1,8 M$.

Environ 12 % des électeurs ont voté par anticipation à Saguenay alors qu'environ 700 autres ont opté pour le vote par correspondance.

Il y a quatre ans, le taux de participation avait seulement atteint 55,7 %.