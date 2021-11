Guy Caron élu à la mairie de Rimouski

L'ex-député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Guy Caron, remporte la course à la mairie de Rimouski, avec une nette avance sur la seconde candidate, l'ex-conseillère du district du Bic, Virginie Proulx.

Vers 22 h30, après l'ouverture de 76 boîtes de scrutin sur 99, M. Caron détient près de 79 % des suffrages exprimés contre 21 % pour Virginie Proulx.

Le maire élu a indiqué qu'il avait hâte de se mettre au travail et de voir avec qui il allait travailler au conseil municipal.

Il y a tellement de défis auxquels on fait face maintenant, on a besoin de s'asseoir et de commencer le travail , affirme-t-il.

Guy Caron, à son arrivée à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Rimouski, en compagnie de Jennifer Murray, conseillère sortante du district de Saint-Germain Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Il promet de lancer rapidement après son assermentation une grande consultation publique nommée Rimouski 2030 dès le début de son mandat pour définir les lignes d'un plan d'action à long terme pour le développement de la ville.

Cette consultation doit notamment servir à réformer la réglementation et le plan d'urbanisme.

Il souhaite aussi mettre en place des consultations prébudgétaires.

Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir représenter la ville de Rimouski. [...] Avec les membres du conseil, j'aurai la possibilité de façonner l'avenir de la ville de Rimouski. Une citation de :Guy Caron, maire élu de Rimouski

Guy Caron, qui a passé son enfance à Rimouski, avait annoncé sa candidature à la mairie en novembre 2020.

Pendant la campagne, il promettait avant tout de lutter contre la rareté de logements qui, selon lui, représente un frein majeur au développement économique et social de la ville.

Guy Caron souhaite aussi faire du centre-ville le Quartier de la culture en revampant notamment la Place des Anciens-Combattants et en agissant à titre de médiateur dans le conflit qui empêche la rénovation de la cathédrale Saint-Germain.

Guy Caron a dit qu'il aimerait agir comme un leader rassembleur au sein du conseil municipal.

Quelques candidats et citoyens sont rassemblés pour la soirée électorale à l'hôtel de ville de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le taux de participation provisoire s'établissait à 41 % à 18 h dimanche. Ce taux inclut le taux de participation au scrutin par anticipation qui se chiffre à 11 %.

Le maire sortant de Rimouski, Marc Parent, présent à la salle du conseil pour la soirée électorale, a mentionné qu'il restera en poste cette semaine pour assurer la passation des dossiers et pour indiquer au maire nouvellement élu quels sont les dossiers les plus urgents sur lesquels il devra se pencher.

Le nouveau conseil municipal sera assermenté le 15 novembre.

Avec des informations de Shanelle Guérin