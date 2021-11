Nouveau souffle pour l’Union nationale française du Manitoba

L’Union nationale française (UNF) du Manitoba se redéfinit. L'organisme prévoit changer de nom, créer plus de partenariats avec des organismes francophones et attirer la jeunesse.

On réfléchit au fait que, peut-être, c'est le moment de changer notre nom pour mieux refléter notre raison d'être , déclare la présidente de l’ UNFUnion nationale française , Christelle Waldie.

Des membres de l’ UNFUnion nationale française se sont entretenus avec le consul général de France à Toronto, Tudor Alexis, lors de sa visite à Winnipeg en octobre, dit-elle.

À l'issue de cette encontre, Christelle Waldie note que le nom de l’organisme peut créer une confusion inutile. En effet, il s'apparente à celui de l’Union nationale, un mouvement politique catholique né à la fin du XIXe siècle en France. Il peut aussi faire référence à un ancien parti politique québécois du même nom.

Nous sommes un organisme complètement apolitique, qui n'a aucune responsabilité politique et qui n'en cherche pas , rappelle Christelle Waldie.

L’organisme n’a pas encore d’idée précise quant à sa possible nouvelle appellation.

On pourrait faire [le changement de nom] sous forme de concours, en donnant quelques critères pour engager plus de monde à s'investir dans ce projet.

Pour l’instant, l’ UNFUnion nationale française préfère réfléchir à la vision et aux collaborations possibles, dont celle avec l’Alliance française du Manitoba. Cet organisme a pour mission d'enseigner la langue française et de faire rayonner les cultures francophones, en plus d’organiser des activités culturelles.

C'est avec eux [l'Alliance française du Manitoba] qu'on est plus forts. Plus on est unis, et plus on a de l'importance et de l'influence. Une citation de :La présidente de l’Union nationale française (UNF) Christelle Waldie

Dans sa programmation, l’ UNF Union nationale française a déjà deux activités prévues l’été prochain avec l’Alliance française du Manitoba. En juillet, les organismes célébreront la fête nationale française avec l’activité Blues Blanc Rouge, et en août, ils organiseront un championnat de pétanque.

Attirer la jeunesse

Avec le temps, nos membres sont devenus beaucoup plus âgés et on a moins d'investissement de la part des jeunes , note Christelle Waldie.

Pour intégrer les jeunes visages aux activités de l’ UNFUnion nationale française , l’organisme s’associe aussi avec le Directorat de l’activité sportive (DAS) pour son championnat de pétanque.

Selon Mme Waldie, l’idée a germé quand des groupes de jeunes sont allés jouer à la pétanque au parc Provencher, dans le quartier Saint-Boniface à Winnipeg.

Au printemps dernier, la Ville de Winnipeg a aménagé quatre nouveaux terrains de pétanque dans ce parc.

Christelle Waldie espère voir de jeunes familles participer à cette activité. Ensuite, dit-elle, on pourra créer des activités qui répondent à leurs besoins. Donc, une chose en amène une autre.

Depuis l’été dernier, le conseil d’administration de l’ UNFUnion nationale française a trois nouveaux membres, soit sa présidente, la secrétaire Christine Baudet et le conseiller Yvonnick Le Lorec.

La mission de l’UNF a évolué

Dans un communiqué de presse, l’ UNFUnion nationale française rappelle avoir vu le jour en 1909, lorsqu'une vague de Français est venue s’installer à Saint-Claude un village situé à environ 100 kilomètres à l’ouest de Winnipeg.

L’objectif de l'organisme était alors d’accueillir les Français et de faciliter leur intégration.

Les membres de l' UNFUnion nationale française allaient accueillir les familles à l'aéroport, les aidaient à trouver des logements, à s'orienter, à trouver du travail, inscrire les enfants à l'école , raconte Christelle Waldie.

Puis, la mission de l’ UNFUnion nationale française a changé avec l'arrivée d'organismes comme l'Accueil francophone.

Aujourd’hui, l’Union nationale française espère pouvoir se tailler une meilleure place dans la province.