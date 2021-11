Une table ronde sur l’identité fransaskoise de la femme francophone

Lors de la table ronde animée par Catherine Lemire, Eveline Hamon, Sylvie Walker et Margot Gouch ont partagé leurs expériences de vie sur les thèmes de l'identité, de l'intégration, de la langue et de l'avenir de la communauté.

Eveline Hamon croit que le partage des connaissances de la langue et de la vie des ancêtres doit être transmis aux enfants, un élément essentiel pour garder en vie cette identité.

Si tu ne peux pas lire leur livre, est-ce que ce n'est pas de nier qui on est, qui on était et d'où on venait? J'ai de la difficulté moi à plus parler la langue ou en parlant anglais à ses enfants quand on est Fransaskois. J'ai beaucoup de difficulté avec ça, de ne pas vouloir transmettre ça , a évoqué Mme Hamon dans la table ronde.

Changer de langue pour faciliter les discussions

En milieu minoritaire, l'insécurité linguistique fait partie de la réalité des francophones hors Québec.

La Fransaskoise Margot Gouch se souvient d'expériences passées, dont une situation survenue à Montréal. Dans la métropole québécoise, le passage du français vers l'anglais est assez fréquent lors de discussions avec un groupe ou une autre personne.

Je me trouve souvent dans le milieu à expliquer pourquoi les gens francophones ne voudraient pas attendre que tu trouves tes mots en français. [...] Je me trouve entre les deux langues et cultures à essayer de traduire pas les mots, pas la langue, mais l'expérience.

Les immigrants, de nouveaux alliés

Les trois panélistes et l'animatrice de la discussion ne sont pas inquiètes concernant l'avenir de la communauté fransaskoise.

La question de l'immigration francophone en Saskatchewan a été soulevée lors des échanges. Sylvie Walker voit une ouverture et une diversité dans la francophonie saskatchewanaise.

Elle affirme que les nouveaux arrivants veulent devenir des alliés pour la protection de cette identité francophone.