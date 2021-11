Le nouveau temple sikh de Whitehorse, célèbre sa première fête de Diwali

Après plus d’un an de célébrations réduites à cause de la COVID-19, c’est emballant, parce que nous pouvons nous rassembler et rencontrer d’autres personnes , explique Ushpreet Singh, le prédicateur du nouveau temple.

On n’a eu aucune célébration, ici, à la suite de l’inauguration. Pour nous, c’est la grande journée, donc ça nous réjouit.

Ushpreet Singh est prédicateur au nouveau temple sikh de Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Danielle d'Entremont

Avant l’ouverture du nouveau temple, en septembre, la communauté sikh se rassemblait dans un petit local du centre-ville.

En plus des rassemblements, le nouveau temple et sa plus grande surface donnent à certains membres, comme Jessy Sandhu-Bhubal, le goût de s’impliquer davantage dans la vie de la communauté.

Selon elle, le temple n’est pas seulement un lieu de célébrations religieuses, mais aussi un endroit pour se rencontrer, manger ensemble et organiser diverses activités.

Elle ajoute que le nouveau bâtiment est ouvert à tous. Tout le monde est le bienvenu, quel que soit sa religion, sa couleur ou son sexe , explique-t-elle.

Le centre propose également une cuisine et des chambres pour ceux qui ont besoin de se reposer.

Navdeep Kaur était parmi les nombreuses personnes à préparer de la nourriture pour la célébration de Diwali. Photo : Radio-Canada / Danielle d'Entremont

On veut vraiment faire partie de la communauté de Whitehorse , note Jessy Sandhu-Bhubal. Cette ville nous a tant donné. On essaie de le lui rendre.

La fête de Diwali souligne la victoire de la lumière sur l’ombre, celle du bien contre le mal.

Avec les informations de Danielle d'Entremont