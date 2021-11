Jour du souvenir : moment de recueillement à Arvida

Chaque année, des dizaines de citoyens continuent de se rassembler pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts au combat.

Cette année, ils étaient encore présents malgré des restrictions liées à la pandémie.

L’importance de le souligner c’est surtout de faire connaître qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour protéger notre pays et pour notre liberté. Particulièrement, il y en a présentement qui sont au combat et qui reviennent avec des cicatrices assez profondes et cette journée nous permet aussi de leur dire : on pense toujours à eux , souligne le président de la filiale 209 de la légion canadienne, Arvida Gerry Harvey.