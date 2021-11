L’Ontario propose un groupe de travail sur l'abordabilité du logement

Or, les partis d'opposition considèrent que cette promesse n'a pas de sens.

L'énoncé économique d'automne publié récemment par le gouvernement contient des chiffres éloquents illustrant l'effervescence du marché du logement dans la province. En 2020-21, l'Ontario a obtenu environ 3,7 milliards de dollars en recettes provenant des droits de mutation immobilière. Au cours du présent exercice, on prévoit qu'elles monteront en flèche pour atteindre plus de 5 milliards de dollars.

Ce chiffre représenterait 759 millions de dollars de plus que les projections des finances de l'Ontario pour le premier trimestre de 2021-22, publiées il y a à peine trois mois.

L'énoncé économique de l'automne contient également une ligne promettant la création d'un groupe de travail sur l'abordabilité du logement chargé de formuler des recommandations au ministre des Affaires municipales et du Logement.

Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est pourquoi nous créons un groupe de travail sur l'abordabilité du logement afin d'identifier d'autres possibilités de mettre plus rapidement la main à la pâte, d'éliminer les chevauchements et les obstacles et de rendre les logements plus abordables pour les Ontariens qui travaillent dur , a déclaré Zoe Knowles dans un communiqué. Elle est la directrice des communications du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark.

[Le groupe de travail] explorera les mesures visant à soutenir l'offre de logements et l'abordabilité, et fournira au gouvernement des stratégies et des conseils pour continuer à résoudre la crise du logement en Ontario.

Le plan actuel prévoit un investissement accru dans la construction de nouveaux logements. Il note que les mises en chantier depuis le début de l'année sont de 16 % supérieures à celles de l'année précédente, et que les mises en chantier de logements locatifs sont de 14 % supérieures.

Sur le marché de la revente, la frénésie a culminé en mars 2021 à un niveau record, avant de se calmer en septembre. Mais ce mois-là, le prix moyen de revente d'une maison en Ontario était de 31,4 % supérieur au niveau de février 2020, avant la pandémie.

Selon le gouvernement, la forte demande est due à la faiblesse des taux d'intérêt, à l'augmentation du revenu disponible global, au nombre limité d'offres de revente et à l'évolution des préférences en matière de logement.

L'Association immobilière de l'Ontario a déclaré qu'elle aimerait que le gouvernement prenne plusieurs mesures pour résoudre la crise de l'abordabilité du logement, notamment en mettant fin au zonage excluant les maisons unifamiliales, en doublant le remboursement des droits de mutation immobilière et en rendant les terrains excédentaires du gouvernement disponibles pour le développement.

La porte-parole du NPDNouveau Parti démocratique en matière de transport, Jessica Bell, a déclaré que la proposition du gouvernement ne vise qu'à donner l'impression qu'il prend des mesures.

C'est vraiment le plus vieux truc du monde de dire : "Nous allons mettre sur pied un groupe de travail pour étudier un problème dont nous savons qu'il existe déjà et dont nous connaissons déjà les solutions" , a-t-elle dit.

Ils ne veulent simplement pas les mettre en œuvre.

L'énoncé économique de l'automne devrait comporter de meilleures protections pour les locataires et des mesures pour mettre un frein à la spéculation menée par les investisseurs, comme l'élargissement de la taxe sur la spéculation des non-résidents et l'introduction d'une taxe annuelle sur la spéculation, a déclaré Mme Bell.

Le chef libéral Steven Del Duca a déclaré que le gouvernement devrait déjà savoir ce qui doit être fait pour stimuler l'offre.

La dernière chose dont l'Ontario a besoin est un autre groupe d'experts sur le logement pour retarder les solutions que nous savons déjà nécessaires , a-t-il déclaré dans un communiqué.

C'est juste un autre exemple des tergiversations et des retards de Doug Ford.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, a déclaré qu'un tel groupe de travail avait été proposé par son parti dans son plan de logement publié plus tôt cette année.

Il est essentiel que le groupe de travail comprenne des représentants de toutes les parties prenantes, et pas seulement des donateurs des promoteurs immobiliers du [Parti progressiste-conservateur] , a-t-il déclaré.

Le plan des Verts prévoit la construction de 100 000 logements abordables, le versement de 100 millions de dollars en fonds de démarrage pour les coopératives d'habitation et l'augmentation de la taxe sur la spéculation des non-résidents.

Le gouvernement a également proposé dans son énoncé économique de l'automne d'améliorer un programme d'incitation fiscale qui encourage la réhabilitation des terrains contaminés afin de stimuler le développement.

Avec les informations de La Presse canadienne